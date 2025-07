PAN pide a FGR investigar a Vector

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, contra Vector Casa de Bolsa, cuyo propietario es Alfonso Carlos Romo Garza, de 74 años de edad y jefe de Gabinete del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Las acusaciones que hoy se dan desde Estados Unidos obligan a que la investigación no solamente sea en Estados Unidos, sino también sea aquí en México, por eso acudimos a la Fiscalía”, afirmó la diputada federal Kenia López Rabadán, quien también advirtió que Romo Garza no era cualquier empresario, banquero o “casabolsero”.

“Era la mano derecha del Presidente en funciones, era el operador financiero, político y económico de López Obrador [...] Nosotros lo que estamos haciendo con esta denuncia [...] es decir públicamente hay una imputación directa para el operador de López Obrador, su jefe de Oficina, su cara más representativa en el sexenio”, enfatizó la legisladora panista.

“Estamos pidiendo por eso a la Fiscalía que investigue, que haya una investigación objetiva, pública, clara, que dé certeza de lo que está pasando y de lo que se encubrió desde el Gobierno en el sexenio de López Obrador”, insistió López Rabadán.

Por su parte, Jorge Romero Herrera, presidente del CEN del PAN, puntualizó que dicho partido no disponía de más pruebas, que las aportadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, y que esa fue la razón por la que acudieron a la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.

“Es obligación legal constitucional de ésta y de cualquier otra Fiscalía empezar a dotar de más pruebas [...] Se pueden apoyar en la UIF, que ya reconoció explícitamente casi 50 millones de dólares de transacciones entre el crimen organizado y ésta que hacemos. Las pruebas contundentes las generó la UIF desde hace un año cuando alertó que habían más de 30 transacciones por casi 50 millones de dólares”, destacó Romero Herrera.

Mientras que Mariana Gómez del Campo Gurza, titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales, del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, aseguró que era increíble que la corrupción, el lavado de dinero y la trampa del régimen de la auto denominada “cuarta transformación” fuera pública a través de denuncias presentadas desde el Gobierno de Estados Unidos.

“No son ellos los que están tratando de hacer algo para combatir su propia corrupción, es desde los Estados Unidos quienes nos dicen qué está pasando, en dónde hay lavado de dinero, qué bancos están haciendo las cosas incorrectamente y ya para que se hayan echado el trompo de hablar de este personaje tan cercano a López Obrador como es Alfonso Romo, imagínense cómo están las cosas”, insistió Gómez del Campo Gurza.

En tanto que Santiago Torreblanca Engell, director jurídico del PAN, precisó que la denuncia era por dos delitos. “El primero, operaciones con recursos de procedencia ilícita que tiene una sanción de 5 a 15 años [de prisión], y encubrimiento, que tiene una sanción de uno a 3 años”, comentó.

El ex diputado federal panista destacó que además de esos delitos también se pediría a la FGR que se indagara si había un delito de delincuencia organizada, al estar involucradas más de tres personas “Si para seis meses vemos que no se ha solicitado la judicialización del caso, nos va a hacer pensar algo más”, advirtió.

“Hoy presentamos una denuncia formal ante la @FGRMexico contra Vector Casa de Bolsa y Alfonso Romo, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. No se trata de un tema menor: hay señalamientos graves. Desde @AccionNacional solicitamos una investigación a fondo y que caiga todo el peso de la ley. Que quede claro: nadie debe estar por encima de la ley”, escribió Romero Herrera, en su cuenta de la red social X.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, buscaba evitar afectaciones al sistema financiero nacional.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nación descartó una próxima reunión con el sector bancario en México, tras la sanción del Departamento del Tesoro de EE. UU. y afirmó que los encuentros los realizaría Édgar Abraham Amador Zamora, titular de la SHCP.

“Son bancos pequeños pero el objetivo es que no tuvieran impacto en el sistema financiero nacional y por eso la intervención que se hizo y también a la casa de bolsa y de ahí se derivan otros temas”, subrayó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Porque en la publicación del Departamento del Tesoro se da un tiempo, hasta el 21, para poder hacer algunas otras acciones, de hecho no han hecho ninguna acción, hasta los siguientes días, así estaba la publicación”, abundó Sheinbaum Pardo.

“Entonces esta intervención fue muy pertinente y lo que si es también muy importante, hay que decir que el sistema financiero nacional, el sistema bancario tiene muchas regulaciones, muchísimas, que tienen que haber regulaciones también contra el lavado de dinero”, dijo la presidenta mexicana.

“Ahora se aprobó una ley para fortalecer la investigación relacionada con lavado de dinero [...] Por ahora no, pero hay comunicación permanente con el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Hacienda. En particular sobre este tema no, pero hay comunicación permanente”, sostuvo la mandataria nacional.

La titular del Poder Ejecutivo Federal aseveró que existía confianza en el sistema bancario mexicano y una muestra de ello era el nivel del peso respecto al dólar estadounidense, que durante el lunes 30 de junio de 2025 cotizó en 18.87 pesos.

“Entonces hay comunicación permanente y el peso en el nivel que está pues muestra confianza en el sistema bancario y financiero nacional”, expresó Sheinbaum Pardo.