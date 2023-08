Interponer una denuncia en contra de jueces y magistrados “que encubren delincuentes”, es lo que planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Declaró que pediría la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.

“Se tiene que investigar cuando es evidente y notorio que se está favoreciendo a un presunto delincuente o a un delincuente confeso de la delincuencia organizada y de cuello blanco”, señaló.

Destacó que también buscaba que se realizara una averiguación respecto a “los bienes y riquezas acumuladas de los miembros del Poder Judicial.

Agregó que antes de su conferencia de prensa matutina del 17 de agosto, en la mesa de seguridad, se abordó el tema de la lista de las denuncias interpuestas por su Gobierno en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en contra de los jueces, magistrados y ministros.

“Pedí que me informaran de cuántas quejas se habían presentado al Consejo de la Judicatura, por presuntos actos de corrupción de jueces, magistrados y ministros, se dieron a conocer algunos pero faltan y vamos a presentar aquí la lista de todas las quejas”, detalló.

“Aún no se tiene la lista, no supieron darnos el informe, porque el tema no estaba programado para el día de hoy”, detalló López Obrador, quien también destacó que “no es nada más que un juez deje en libertad a un delincuente ya que no son los tiempos de antes cuando no se sabía, ya ahora está enviando una queja al Consejo de Judicatura”.