Activistas, políticos y defensores de derechos humanos descalificaron la quema de una piñata con la figura de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, que realizaron algunos simpatizantes de Morena durante el evento por la conmemoración de la Expropiación Petrolera al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de redes sociales condenaron los hechos y responsabilizaron al mandatario de estas acciones debido a sus continuos ataques al Poder Judicial.

Además hicieron un llamado a la paz y serenidad.

La politóloga Denise Dresser escribió: “Esto es inadmisible y debe ser condenado, en el caso de Norma Piña y siempre. La violencia verbal del presidente @lopezobrador_ salta de la mañanera a las redes sociales, a las calles. Construye enemigos existenciales e incita/da permiso para agredirlos”.

El exdiputado Fernando Beluzarán también se pronunció al respecto:

“Se descubren los cuerpos de cinco mujeres calcinadas en Celaya y a las camisas guindas de Morena se les ocurre prenderle fuego a la figura de Norma Piña”.

Para la senadora de Movimiento Ciudadano, la violencia ejercida contra Piña debe marcar un límite y ser condenada de manera unánime.

Patricia Mercado escribe: “La expresión de odio que sucedió ayer en el Zócalo hacia la primera mujer Presidenta de la @SCJN, la ministra Norma Piña, debe marcar un límite. La condena tiene que ser unánime, porque de lo contrario lo que se expresará es un permiso para violentarla”.

La diputada del PAN, Margarita Zavala también condenó los hechos y culpó al presidente de la violencia ejercida contra Piña.

Quien también se pronunció fue la senadora Xóchitl Gálvez quien escribió:

“¡Basta de disipar el odio desde Palacio Nacional! ¡Basta de descalificar la labor de la ministra Norma Piña! Es la presidenta de la @SCJN, una mujer íntegra con la fuerza necesaria para representar a un poder autónomo e imparcial”, escribió.

“¡Basta de disipar el odio desde Palacio Nacional! ¡Basta de descalificar la labor de la ministra Norma Piña! Es la presidenta de la @SCJN, una mujer íntegra con la fuerza necesaria para representar a un poder autónomo e imparcial”, escribió.

El colectivo 50+1 hizo un llamado al respeto y rechazaron la incitación a la violencia contra las mujeres.

Pero no solo políticos de oposición tuitearon al respecto, también lo hicieron morenistas como la senadora Olga Sánchez Cordero o Beatriz Gutiérrez Müller.

“Conozco a la ministra presidenta Piña desde hace 25 años, pues fue mi Secretaria de estudio y cuenta en la @SCJN. Independientemente de esto, las muestras de intolerancia hacia su persona y hacia la institución que representa son inadmisibles. La violencia nunca es la respuesta”, tuiteó la ministra en retiro.

Sin decir nombres, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, hizo un llamado para frenar la violencia y aseguró que se solidariza con las mujeres que han sido víctimas de la vejación de su imagen.

“No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro. Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente”, escribió en redes.

Asistentes al evento por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, quemaron una imagen de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

En las imágenes se observa a personas pateando la figura hecha de cartón y tela y después le prenden fuego en medio del Zócalo, posterior al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador.