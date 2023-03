El Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó este lunes la quema de la figura de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizada por unos simpatizantes de su movimiento el sábado pasado durante un mitin por la Expropiación Petrolera, y pidió “no odiar”.

“No debe de llevarse a cabo ese tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, eso es lo que yo opino. Sí, condeno esos actos. No hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina desde Chiapas.

“Hay que ser respetuosos, es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Y no odiar. Hay que hacer valer en todo el amor al prójimo. Son nuestros adversarios pero no nuestros enemigos. Claro que son expresiones muy minoritarias en nuestro movimiento. La mayoría de la gente está muy consciente de que se debe seguir luchando por la vía pacífica y que vamos muy bien y que además no hay que darle motivos a los conservadores, ya ven cómo son, muy hipócritas”, añadió.

El Presidente López Obrador también dijo que sus simpatizantes “no son iguales a los conservadores”.

“Ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer y nosotros no podemos actuar de la misma manera. Yo no estoy seguro pero en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco también quemaron unas figuras. ¿Una mía? No me di cuenta, pero no debe pasar eso, en ningún caso, pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa. Nadie se quejó. De todas maneras repruebo lo de la Ministra Piña”, expresó.

“Es muy de los conservadores eso, si quemaban los libros, había inquisición. Pero eso no tiene nada qué ver con el movimiento progresista, cero de intolerancias”, zanjó el tema.

LA VIOLENCIA POLÍTICA NUNCA ES EL CAMINO: ZALDÍVAR

De la misma forma, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro de la SCJN, condenó ayer las muestras de odio en contra de Norma Lucía Piña Hernández, durante la marcha conmemorativa del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.