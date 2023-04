El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó este viernes “para qué ha servido” el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Además, indicó que aunque se nombrara o no a los comisionados faltantes, dicho órgano constitucional autónomo “no sirve para nada”.

“Está la polémica de que el Senado no designa a comisionado del INAI, lo nombren o no, ¿de qué sirven? No sirven para nada. Era un Gobierno mantenido y bueno para nada. ¿Saben para qué sirve ese instituto, o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios”, señaló.

“Da igual que exista o no exista. Sería mejor que no existiera, porque nos ahorramos los mil millones. Yo lamento que existan esos aparatos, que los crearon para simular que iban a combatir la corrupción. Por eso existe en la Cámara de Diputados [del Congreso de la Unión], la Auditoría Superior de la Federación [ASF]”, declaró.

“Que no existe la oficina de la [Secretaría de la] Función Pública [SFP], que no existe en el Poder Legislativo, primero, la Facultad de aprobar el presupuesto y de darle seguimiento al ejercicio del gasto. Nosotros no reservamos nada. No tenemos nada que ocultar”, afirmó.

“¿La intención es que quede inoperante?”, le preguntó un reportero.

“No, no, no, yo no me meto en eso. Lo que hacían era ocultar la corrupción y además cuesta mil millones de pesos”, respondió el Presidente.

“Cuando lo crearon lo primero que hicieron fue aceptar la propuesta de [Vicente] Fox [Quesada] de no transparentar la lista de condonación de impuestos que habían ayudado a Fox en la campaña. Luego, sí, lo de la ‘casa blanca’, pero lo de Odebrecht, que declararon que el expediente era secreto, el Instituto de la transparencia, y últimamente, porque aquí oficio y oficio, tenemos una oficina nada más para responder todo, hasta de cuánto papel sanitario usamos en el departamento”, criticó.

“¿Cómo no van a estar enojados? Deben estar ganando 120 mil pesos mensuales más viáticos y ni se despeinan, llegan a la oficina como 9 o 10, van primero a desayunar, a hablar mal del de Macuspana, a la una, una y media a comer. ¿Creen que trabajan sábado y domingo? No, y todavía se enojan”, finalizó.