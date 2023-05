Muchos migrantes han sido exitosos en cruzar a Estados Unidos, pero aún así, algunos han sido recibidos por la Patrulla Fronteriza en puntos no autorizados y luego regresados a México o liberados en ciudades como El Paso, Texas, mientras los tribunales escuchan solicitudes de asilo u otro orden de deportación.

La ley Título 42 que surgió durante la pandemia de Covid-19 para rechazar a solicitantes de asilo llega a su fin este 11 de mayo a las 23:59 horas, y previo a su conclusión el gobierno de Joe Biden enfrenta una ola de migrantes desde México, Latinoamérica, y países de otros continentes que intentan aplicar a esta orden antes de concluir, a pesar de que con esta política no significa que la frontera está abierta.

El juez Summerhays, quien fue designado para el cargo por el expresidente Trump, dictaminó que 24 estados que demandaron a la administración Biden por intentar revocar el Título 42, estuvieron en lo correcto pues su administración no siguió el procedimiento adecuado.

¿Qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos?

La respuesta del gobierno estadounidense ante el aumento de llegadas de migrantes ha sido mandar a personal antes del 11 de mayo para tener seguridad más alta ya que se espera que alrededor de 7 mil migrantes llegarán a diario a la frontera.

La administración de Joe Biden ha mandado mil 500 militares a estacionarse en la frontera por 90 días y apoyar a las autoridades públicas que ya se encuentran ahí, pero no llevarán a cabo labor policial.

Actualmente se encuentran 2 mil 500 de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera con la intención de darle la oportunidad al Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza(CBP por sus siglas en inglés) tenga la libertad de enfocarse en sus responsabilidades primordiales de cuidar al País de terroristas y sus armamentos.

En El Paso, Texas, se encuentran cientos de personas migrantes provenientes de 89 países, en Ciudad Juárez, las nacionalidades más populares son cubanos, haitianos, venezolanos, ecuatorianos y centroaméricanos.

El flujo de personas que pasa al lado norte de la frontera ha causado gran confusión entre migrantes.

Tragedia migrante previo al final del Título 42

El 27 de marzo de este año, una de las tragedias más grandes ocurridas durante el plazo del desorden causado por la próxima terminación del Título 42 ocurrió en Ciudad Juárez. Cuarenta migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia murieron en un incendio en la estación migratoria de estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM). El incendio se registró en las celdas para hombres, en esa área, que se encontraba cerrada bajo llave, había 68 migrantes hombres, algunos de ellos retornados por Estados Unidos a México bajo el Título 42 y otros que fueron asegurados por agentes del INM en un operativo especial realizado en conjunto con autoridades del municipio de Juárez para retirarlos de los cruceros viales donde limpian vidrios, venden dulces o piden dinero.

¿Qué pasará con el fin de la política Título 42? La frontera no estará abierta

Con la expiración de la ley migratoria Título 42, la Patrulla Fronteriza volverá a procesar a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México bajo las leyes de inmigración habituales/usuales/normales/establecidas del Título 8.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (USDS por sus siglas en inglés) especificó que el fin del Título 42 no significa que la frontera estará abierta. El USDS también anunció que el plan a seguir con este cambio resultará en menos cruces ilegales al aumentar maneras legales de migrar y expulsiones rápidas que tomarán pocos días para quienes no usen estos procedimientos y opten por cruzar de manera ilegal.

Para poder llegar a la frontera y ser atendido por las oficinas de migración en el puerto de ingreso se debe de tener una cita específica para presentarse. Aquellos sin cita previa serán inelegibles para el asilo si no se encuentran en una situación de excepción aplicable.

Aquellos que sean expulsados por entrar ilícitamente al país quedarán sin la posibilidad de volver a ingresar a Estados Unidos por un mínimo de cinco años, y si son deportados (se ordena su expulsión como dice en la comunidad, no serán elegibles para pedir asilo.

Entre los aspectos positivos del fin del Título 42 están que habrá más opciones legales para ingresar a Estados Unidos incluye la aplicación móvil CBP One, disponible para descargar en el Apple App Store o Google Play Store. CBP One sirve para programar citas de inmigración de E.U. Pero solamente serán elegibles migrantes ubicados en el centro y el norte de México que no estén ya en los puertos al sur de E.U.

Estados Unidos también aceptará hasta 30 mil personas migrando de Venezuela, Cuba, Haití, y Nicaragua, como parte ampliada de permisos humanitarios. También se duplicará la cantidad de migrantes provenientes de países en el Hemisferio Occidental, como por ejemplo esos situados en el continente Americano, incluyendo Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Los países del continente Africano situados en el Hemisferio Occidental incluyen Marruecos, partes Argelia y parte de las islas de la Polinesia, y partes de países europeos como Portugal, España, el Reino Unido, y Francia.

¿Qué es el Título 8?

La ley de inmigración del Título 8 incluye todas las leyes migratorias del país usadas antes del Título 42, incluyendo los procedimientos de asilo.

Los procesos penales tienen consecuencias mayores para crímenes como ingresar al país sin inspección, reingresar al país después de ser deportado, y expulsar a migrantes que sean categorizados como inadmisibles.

Además puede leer aquí: