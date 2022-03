El ex Gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel se estrenó este miércoles como Embajador de México en España, durante las reuniones que José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español, sostuvo con los integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, destacó que ante las condiciones actuales que existen a nivel mundial, hay “una excelente oportunidad” para continuar impulsando de forma bilateral la aprobación del Acuerdo Global.

“México otorga una alta prioridad a la firma y entrada en vigor del acuerdo global modernizado, sin división alguna, tal cual fue negociado de conformidad con los mandatos y los compromisos bilaterales para mantener su valor estratégico. Es un momento trascendental para la aprobación de este acuerdo global”, insistió.

Sánchez Cordero recordó que se están celebrando los 45 años de la reanudación de relaciones México-España, lo cual es una “valiosa oportunidad” de reforzar la agenda estratégica, por lo que, según dijo, tiene la certeza que las estas “continuarán en el camino del diálogo, respeto y entendimiento”.

Según la senadora, dicha etapa implica “una valiosa oportunidad para reforzar nuestra agenda estratégica basada en un diálogo político directo, con un sólido marco jurídico institucional y, desde luego, sin olvidar nuestros lazos de larga data y las múltiples coincidencias en este mundo actual que nos tocó vivir”.

Por su parte, Albares Bueno destacó ante los senadores mexicanos la “agresión ilegal de Rusia a un estado soberano y pacifico como es Ucrania”, al tiempo que señaló que México y su país comparten un deseo de paz, una visión de favorecer el materialismo y de la resolución de cualquier conflicto por vías pacíficas.

El Ministro español aprovechó para dar la bienvenida a Ordaz Coppel y señaló que lo esperaban en Madrid para seguir acelerando la relación de ambas naciones, “que no necesita ninguna aceleración, porque desde hace años se acelera ella sola”.

“Vengo aquí con gran emoción, porque ningún español se siente extranjero en México y yo espero y creo que ningún mexicano se siente extranjero en España [...] Toda empresa mexicana es bienvenida en España, como espero que toda empresa española sea bienvenida en México”, añadió Albares Bueno.

“Tenemos 175 mil españoles aquí en México, cerca de 30 mil mexicanos en España. Ambas colonias viviendo en total armonía en nuestros dos países, creando relaciones fraternas, relaciones familiares, relaciones que no se van a romper nunca, porque al final la relación entre España y México es, ante todo todo, una relación de familia. Ese es el espíritu con el que yo viajo a México y con el que se me está recibiendo”, sostuvo.

Este mismo miércoles 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la bienvenida al Ministro español José Manuel Albares Bueno e indicó que la pausa que propuso entre México y España “es para que políticamente se internalice una realidad”.

“La relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en el país. Aunque cuesta mucho trabajo que se acepte, que se comprenda, México no es tierra de conquista. Entonces todavía tenemos diferencias con estas empresas, como es el caso de Iberdrola, empresa que tiene que ver con la industria eléctrica”, insistió.

López Obrador indicó que aunque la relaciones entre los dos países se frenaron ya en alguna ocasión por el franquismo, subrayó que su postura no significa ruptura de relaciones. Asimismo, ponderó que “nosotros le tenemos un gran reconocimiento al pueblo español, nuestra admiración y respeto, pero no es un asunto del pueblo español, es un asunto de empresas, de la élite, que no ha actuado con decencia”.

Albares Bueno viajó este martes a México, según lo anunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que no confirmó que el funcionario español fuera a sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Ministro desayunó este miércoles en la Cámara de Comercio de España en México, una organización que agrupa a 7 mil empresas españolas que operan en la República mexicana y que es una fuente de empleo para más de 300 mil mexicanos.

Asimismo, Albares Bueno se reunirá con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con quien firmará varios memorandos de entendimiento. El ministro español finalizará su visita con una reunión con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y con un discurso en el Colegio de México.

España se mantiene como el segundo país que más invierte en México, con 76 mil millones de dólares, al cierre del tercer trimestre de 2021, lo que representa el 12 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) de la República Mexicana.

Este 8 de marzo, con 74 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Senado de la República avaló el dictamen que por el que se ratificó el nombramiento del ex gobernador sinaloense, Quirino Ordaz Coppel, como titular de la Embajada de México en España.