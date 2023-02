Alejandro Gertz Manero, de 83 años de edad y titular de la Fiscalía General de la República (FGR), desde el 18 de enero de 2019, reapareció en público el 23 de febrero de 2023, luego de casi un año y tras someterse a una intervención quirúrgica en la columna vertebral.

El titular de la Fiscalía recibió en la sede de la institución de procuración de justicia, a Víctor Olea Peláez, nuevo presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados; y al litigante español Javier Cremades García, presidente de World Jurist Association, entre otras personas, según lo informó la propia FGR, en su cuenta de la red social Twitter, donde anexó una fotografía con Gertz Manero al centro de la misma.

La Fiscalía General de la República informó que su titular deseó éxito a Olea Peláez como nuevo presidente de la Barra Mexicana de Abogados y que fue invitado a la siguiente asamblea de dicha organización civil, en la cual se reconocerá a Gertz Manero, “por su trabajo y aportaciones a vida jurídica” de México.

“Con el señor Javier Cremades y la asociación World Jurist Association, se establecerá una relación de trabajo y de transparencia en las tareas realizadas en la procuración de justicia de nuestro país”, indicó la FGR respecto al encuentro, al cual también asistieron los periodistas y empresarios españoles, Antonio Navalón Sánchez y Juan Luis Cebrián Echarri.

A Gertz Manero no se le había visto en un evento oficial desde el 17 de marzo del año pasado, cuando compareció en privado ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia del Senado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó, el 23 de enero de 2023, como “miserable e inhumano”, los rumores que se difundieron en las diversas redes sociales, respecto a la muerte de Alejandro Gertz Manero, de 83 años de edad y titular de la Fiscalía General de la República (FGR), desde el 18 de enero de 2019.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal confirmó que el titular de la FGR tuvo una intervención quirúrgica en la columna vertebral y apuntó que se recuperaba en su domicilio particular y “está bien, trabajando”.

“Él se hizo una intervención quirúrgica en la espalda, en la columna, una infiltración. Está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando y le deseamos que se mejore, que se recupere pronto. Eso es lo que puedo comentar”, indicó.

“Yo mismo le informe al presidente [Joseph] Biden, en la reunión bilateral, cuando estaba el procurador [estadounidense Merrick Brian Garland], el porqué de la ausencia de Alejandro Gertz, sin embargo, de veras es lamentable que se presenten estas cosas, ayer también falsificaron una carta”, acusó.

“No, no es cáncer, según mi información, afortunadamente. Y como dice el dicho colonial de la literatura: ‘los muertos que no matáis, gozan de cabal salud’”, respondió el titular del Poder Ejecutivo Federal, a pregunta expresa de un reportero.

“Ha habido mucha especulación y una actitud muy no quiero usar la palabra, quiero suavizarla, yo diría, la voy a usar: miserable en torno a este asunto, porque vi un mensaje, creo que en Twitter y hay muchos deseándole la muerte, eso no se le puede desear a nadie”, expresó el Presidente.

“Incluso vi uno, qué bueno que haya resultado falso, atribuido a Diego Fernández de Ceballos, palabras más, palabras menos, que decía ‘lo que no logró la justicia lo logró el cáncer’, y empieza a haber lo que llaman retuit. Esa es una actitud inhumana, es una enajenación, es la pérdida de los sentimientos, eso es ser malo de malolandia”; lamentó.

López Obrador rechazó, además, la veracidad de una carta que circuló en las diversas redes sociales, en la que presuntamente la Presidencia de la República solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez Álvarez, investigar cualquier irregularidad fiscal o financiera de una lista de 13 personas, de las que supuestamente podrían ser propuestas para ocupar la titularidad de la FGR, ante una posible ausencia definitiva de Gertz Manero.

“Es fácil falsificar la firma pero está [...] por mi dedito chueco ya no me sale igual la firma, pero ésta sí está completamente fuera [de lugar], entonces en eso andan y esa es la nota”, criticó el político tabasqueño.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 20 de enero de 2023, que Alejandro Gertz Manero, de 83 años de edad y titular de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 18 de enero de 2019, se encontraba con buena salud y que se encontraba trabajando, ello a pesar de los rumores que señalaban lo contrario.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México, el titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que hay ocasiones en las que cualquier persona necesita de “reparaciones”, para sentirse bien de salud.

“Está muy bien, está muy bien Alejandro Gertz Manero, está haciendo su trabajo, pues como todos necesitamos a veces de una reparación, pero está muy bien, es una buena persona, un buen servidor público y está trabajando”, comentó el político tabasqueño.

Los rumores respecto a la salud de Gertz Manero crecieron después de que se ausentara de la X Cumbre de Líderes de América del Norte entre López Obrador; Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos; y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; y a la cual sí acudió su homólogo estadounidense, Merrick Garland, fiscal general de EE.UU.

El 10 de enero de 2023, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que no Gertz Manero no pudo acudir a la Cumbre trilateral, por un asunto logístico. El canciller mexicano señaló que no pudieron avisar con suficiente tiempo de antelación que se requería la presencia del titular de la FGR en la reunión, ya que, según aseguró, no se tenía previsto que también fuera a asistir el fiscal general de los Estados Unidos.

“El fiscal Gertz tenía una actividad de ayer y de hoy, que no le avisamos a tiempo que venía el fiscal, porque el fiscal de Estados Unidos decidió incorporarse más tarde. Entonces solo un tema logístico, no tienen otra implicación”, explicó el titular de la SRE, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

Sin embargo, el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez indicó en su columna publicada en el diario El Universal, se puso en entredicho la aclaración de Ebrard Casaubón respecto a la ausencia de Gertz Manero en la reunión trilateral con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, ya que, según sus fuentes, el titular de la FGR no asistió porque tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Baltimore, EE.UU., pocos días antes de que concluyera el año 2022.

Por su parte, el diario español El País afirmó que Gertz Manero fue sometido a una operación de la columna en una clínica de Estados Unidos, de la que aún se encuentra en recuperación.

En su lugar, quedó de encargado de despacho, Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).

“El funcionario ya está de regreso en México, y se espera que la próxima semana retome las riendas de la institución, han añadido las fuentes”, indicó el mismo diario.