“Hay que ver en sentido estricto lo que significa el terrorismo, que está más vinculado a la parte política-ideológica y también a los fanatismos, y no dar entrada, no abrir la puerta para los ultraconservadores, vecinos nuestros, que quieren tener excusas, pretextos, para vulnerar nuestra soberanía. También hay que estar pendiente de eso, porque hay muchos que buscan sacar raja”, consideró.

“Entonces, de acuerdo a la información que se tiene, hablaron a ese teléfono, supuestamente a nombre de las madres buscadoras, y todo indica de que no es cierto, de que fue una mentira, o sea que no fueron las madres las que llamaron, o sea, usaron el teléfono”, acusó.

El titular del Poder Ejecutivo Federal deslindó a madres buscadoras del ataque en contra de los elementos policiacos.

“Es algo que no tiene que ver con ellas, ellas están trabajando bien, por ejemplo, informando de que no salen de noche, no hacen la búsqueda de noche, y es cierto”, insistió.

“¿Deben buscar suspender estas búsquedas?”, le preguntó un reportero.

“No, no no no, solo tienen que hacerla con cuidado, tienen ya un protocolo y tienen que hacerlo con cuidado, esto es una cosa completamente distinta. No querer contraponer a nadie”, respondió.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó el atentado contra autoridades de Jalisco y se solidarizó con las familias de los fallecidos, los sobrevivientes, las autoridades y la sociedad.

“Llamamos a realizar todos los esfuerzos para garantizar una investigación pronta y efectiva que permita la identificación y sanción de los responsables. De igual manera, alentamos a brindar la atención requerida a los sobrevivientes y a las familias de las personas agredidas”, escribió la ONU-DH México, en su cuenta de la red social Twitter.

“De acuerdo con el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, la búsqueda de personas es una obligación permanente que debe iniciarse sin dilación y realizarse en condiciones de seguridad y con respeto al derecho a la participación. Las búsquedas no deben suspenderse”, pidió la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una serie de tuits.