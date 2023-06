No obstante, ante la pregunta del comunicador, de si el proceso interno de Morena, se trataba en realidad de precampañas y se podrían anular las candidaturas por los mismos motivos, la consejera presidenta del INE indicó, por un lado, que se recibían de los actores políticos, mismas que analizaba y valoraba la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano constitucional autónomo.

Taddei Zavala detalló que el INE enviaba dichas quejas a la Sala Regional Especializada, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es la que decidiría respecto a si había o no violaciones a la ley.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral indicó que, según ley vigente, tras el fallo de la SCJN, las precampañas presidenciales iniciarían la tercera semana de noviembre de 2023.

“Estamos hablando de varios tipos de campaña [...] Es la elección más grande, no por el número de electores, que siempre serán más, sino porque por primera ocasión estaremos de manera concurrente las 32 entidades del país”, apuntó Taddei Zavala.

La consejera presidenta del órgano constitucional autónomo recordó que había lineamientos del INE, que habían sido avalados también por el TEPJF, en donde se precisaban una serie de limitaciones a los actos públicos en dicha etapa.

“Ya hay una resolución [...] El Tribunal acaba de confirmar unos lineamientos en donde nos dice lo que no está permitido hacer [...] lo que se puede hacer, si se toma en cuenta modo, tiempo y lugar”, explicó Taddei Zavala.

“Eso es lo que dice la ley, no estamos inventando nada”, contestó la presidenta del INE, a la pregunta del periodista, de si estaba permitido el proceso interno de Morena, siempre y cuando, las llamadas “corcholatas” no pidieran el voto.

Taddei Zavala insistió en que la Comisión de Quejas y Denuncias valoraba y analizaba medidas cautelares, “ y por cierto lo hace muy bien”, para poder avanzar en la sustanciación de las quejas que pudiera presentar cualquier actor con personalidad jurídica, que viera vulnerados sus derechos político-electorales.

Según la consejera presidenta del INE, la ley establecía que los asuntos que analizaba la Comisión de Quejas y Denuncias, se enviaran a la Sala Especializada del TEPJF, que era quien pudiera determinar irregularidades o no, e imponer o no sanciones.

“Que [se diga] que el INE le permita o no, esa no es la percepción correcta, ese no es el tema correcto. La Comisión de Quejas hace lo que la ley le permite y sustancia. Y luego el Tribunal es el que responde y falla jurídicamente”, añadió Taddei Zavala.

López-Dóriga Velandia cuestionó a la consejera presidenta del INE, si se podrían eventualmente cancelar candidaturas en caso de que se acreditaran actos anticipados de precampañas por algunos aspirantes.

“Pues yo insisto, Joaquín, aquí hay que ser muy cuidadosos porque es un tema a futuro. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas, al menos de nuestra parte, no podemos aseverar algo que no existe en este momento”, respondió Taddei Zavala.