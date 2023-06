Por seis votos contra cinco sufragios, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó el nombramiento de Flavio Cienfuegos Valencia como titular de la Secretaría Ejecutiva de dicho órgano constitucional autónomo.

En su calidad de presidenta del INE, Taddei Zavala está autorizada para hacer nombramientos para diversas áreas administrativas del órgano constitucional autónomo. Sin embargo, estas deben ser avaladas por mínimo ocho votos de los 11 consejeros.

Taddei Zavala nombró, el 5 de abril de 2023, a Miguel Ángel Patiño Arroyo como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del organismo constitucional autónomo, luego de la renuncia de Edmundo Jacobo Molina, el 28 de marzo del presente año.

La Secretaría Ejecutiva del INE es el cargo administrativo más importante del órgano constitucional autónomo, ya que opera la Junta General Ejecutiva, integrada por los directores, coordinadores y titulares de Unidades Técnicas, así como la estructura desconcentrada del Instituto Nacional Electoral, conformada por 32 Juntas Ejecutivas Locales y 300 Juntas Distritales.

La presidenta del INE también había propuesto a Adriana M. Favela Herrera, para ocupar el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva del órgano constitucional autónomo, pero la ex consejera electoral envió una carta declinando su participación en dicho proceso.

“Me dirijo a usted para agradecer la consideración que ha tenido conmigo, al proponerme ante el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral, para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva”, señaló Favela Herrera, en una misiva dirigida a Taddei Zavala.

“No obstante, por este medio le informo que he decidido declinar mi participación y por tanto le solicito se me retire de la propuesta que amablemente ha hecho de mi persona. Reciba mi respeto y el deseo de que tenga éxito en su gestión en esta institución del Estado mexicano”, agregó en su carta la ex consejera electoral durante 9 años.

“Desde esta Presidencia, de este Consejo General, a la doctora le agradezco haber participado y haber aceptado la invitación inicial que esta presidencia le hizo, sabedora de que cuenta con toda la experiencia y todos los requisitos que se establecen en nuestra ley”, respondió Taddei Zavala.

Por otra parte, por unanimidad de votos, los 11 integrantes del Consejo General del INE aprobaron la designación de nueve titulares de las direcciones generales y unidades técnicas del órgano constitucional autónomo.

Los nuevos funcionarios son: María Elena Cornejo Esparza, directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Marissa Arlen Cabral, titular de para la Coordinación de Asuntos Internacionales; Flor Dessire León Hernández, Unidad Técnica de Igualdad y Género y no Discriminación, y; Rosa María Bárcenas, titular de la Dirección del Secretariado.

Además de: Alejandro Sosa Durán, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE); Manuel Alberto Cruz Martínez, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Ignacio Ruelas Olvera, Director Ejecutivo de Administración; Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral; y, Giancarlo Giordano Garibay, titular de la Unidad de Vinculación para los Organismo Público Locales.

¿QUIÉN ES ADRIANA M. FAVELA HERRERA?

Adriana M. Favela Herrera fue consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), del 3 de abril de 2014 al 3 de abril de 2023. Es Doctora en Derecho; Maestra en Administración Pública; Especialista en Derecho Constitucional y Licenciada en Derecho.

En 2005, Favela Herrera fue designada como magistrada de la Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cargo que concluyó el 6 de marzo de 2013.

Posteriormente, se desempeñó como magistrada de la Primera Sala Civil, con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, hasta el 3 de abril de 2014.

Asimismo, es autora del libro ‘Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales’ y coautora de varios más.