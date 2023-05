Los restos hallados por Cecilia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, no corresponden a los de su hijo Marco Antonio, desaparecido desde 2019.

Flores reiteró que “seguirá de pie y más fuerte que nunca”, y que no se rendirá en sus planes por encontrar a su hijo Marco Antonio y porque las autoridades hagan su trabajo.

“Pensé que por fin podría llevarlo a casa, llorarle y abrazarme a su recuerdo. No dejaré de buscarlo ni de buscar, porque todavía hay muchas historias y cariño escondido entre la tierra”, escribió Ceci Flores al compartir el mensaje en donde dio a conocer que los restos hallados no son los de su hijo.

NO DEJARÉ DE BUSCARLO

“Voy a seguir buscando en ese predio donde me dice la información que me llega anónimamente que ahí está mi hijo, no voy a descartar este lugar, voy a buscar lo más que pueda y pues agradecer a todas las personas que estuvieran conmigo”, manifestó.

Cecilia Flores también busca a su otro hijo Alejandro, de 21 años, secuestrado el 30 de octubre de 2015 en la comunidad de Juan José Ríos, rumbo a Los Mochis en Sinaloa.

Fundó el colectivo de Madres Buscadoras en Sonora y juntas han localizado más de dos mil cuerpos en fosas y crematorios clandestinos, además de que han sido amenazadas por integrantes del crimen organizado.