Rosario Robles quiso colaborar con la Fiscalía, afirma su abogado. ‘Nadie se le acercó’

MÉXICO._ Rosario Robles Berlanga, quien este día cumple dos años presa en el penal de Santa Martha Acatitla, siempre quiso colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), pero nadie se le acercó, dijo su abogado Epigmenio Mendieta al asegurar que la ex funcionaria no mentirá para construir “una narrativa política” sin bases sólidas.

“La Fiscalía no ha tenido acercamiento, incluso ha sido una de las causas de reclamo de la propia Robles, que nadie de primer nivel se acercó a ella para que, en su caso, diera información respecto a los hechos. En el momento en que se planteó que ella colaborara no hubo la disponibilidad y ante eso la propia Rosario retiró la posibilidad como colaboradora de la Fiscalía”, explicó en entrevista telefónica.

Mendieta indicó que “hay una narrativa política que gustaría que Rosario Robles dijera e involucrara a funcionarios, sin embargo ella ha sido enfática en que no se va a prestar a construir una narrativa que no esté construida sobre bases sólidas y que no se puedan probar”.

Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol 2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu 2015-2018), es acusada de permitir el desvío de recursos por 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma, acusación que ella ha negado desde el día de su detención (13 de agosto de 2019), cuando desistió de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión.

“Aquí hay un único hecho y eso es que la información con que se cuenta ahorita en contra de Rosario Robles es únicamente por omisión, de tal manera que los comportamientos específicos de haber tomado decisiones o en su caso encontrado recursos, no están en la persona de Rosario Robles”, precisó su abogado, quien denunció que el delito por el que se le acusa no es grave y por lo tanto tendría que llevar su proceso en libertad conforme al Artículo 19 de la Constitución.