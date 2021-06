MÉXICO._ Olga Sánchez Cordero Dávila, desmintió este miércoles, a través de su cuenta de la red social Twitter, las versiones periodísticas que aseguraban que presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), tras la salida de su vocero, Omar Cervantes Rodríguez.

“Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo”, escribió la funcionaria federal.