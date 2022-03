El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará, a las 11:00 horas de este lunes el debate respecto a los amparos de Laura Morán Servín, de 94 años de edad, que tiene en su contra una orden de aprehensión por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del actual titular de la Fiscalía General de la República, quien fue su pareja sentimental durante 52 años.

Mientras que su hija, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, permanece encarcelada desde el año pasado por esta misma acusación.

Con una mayoría simple –seis de 11 votos favorables de los ministros– se aprobaría el proyecto de Alberto Pérez Dayán y se otorgaría un amparo a las denunciadas, con lo que los tribunales involucrados en la evaluación del asunto deberán reponer el proceso.

Este domingo, Laura Morán Servín, ex cuñada de Alejandro Gertz Manero, pidió a la SCJN, a través de un video publicado en Twitter, resolver con apego a la verdad el caso en el que ella y su hija son acusadas de homicidio por omisión.

”No estamos pidiendo una cosa mal, no estamos pidiendo una cosa injusta, estamos pidiendo la verdad [...] Mi caso ni me importa, a mí lo que me importa es mi nena [...] Cómo se han portado con ella, cómo la quieren ahí en la cárcel, es una maravilla de mujer”, expresó Morán Servín, quien por su edad, sigue su proceso en libertad.

Por otra parte,Alonso, Ana Paula y Gonzalo Castillo Cuevas, hijos de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, realizaron una velada afuera de la sede de la SCJN, para protestar en favor de una resolución que permita la exculpación de su madre y de su abuela.

En julio del 2020, Marcela Ángeles Arrieta, Juez Décimo Noveno Penal de Delitos No Graves, ordenó la aprehensión por homicidio doloso de Laura Morán Servín, pareja de Federico Gertz Manero durante más de 52 años, y de su hija Alejandra Cuevas Morán.

Luego, en febrero del 2021, el juez de Tribunal de Enjuiciamiento, Octavio Israel Ceballos Orozco confirmó el auto de formal prisión que mantiene a Cuevas Morán en prisión desde octubre del 2020.

Sin embargo, en uno de los proyectos elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, se expone que ambos jueces, por ejemplo, se equivocaron al señalar a Cuevas Morán, al mismo tiempo, como coautora y como cómplice del supuesto delito.

”Es claro el argumento contradictorio en que incurrió la jueza penal, ya que, por una parte, afirma que la imputada cuidó al enfermo y, por otra, lo niega”, dice también uno de los proyectos, que confirman amparos a favor de las acusadas por las múltiples deficiencias encontradas.

Asimismo se reprocha a la jueza no haber dado valor probatorio al testimonio de Andrés Venegas Cienfuegos, ofrecido por la defensa, quien fue cuidador de Federico Gertz Manero hasta unos días antes de su muerte.

Mientras que Ceballos Orozco no dio respuesta en su sentencia a 23 de los 28 argumentos de la apelación contra el auto de formal prisión que la jueza le dictó a Cuevas Morán, de 68 años de edad.

”Se desprende que desde que [Federico Gertz Manero] dio muestras de padecimientos, fue atendido por médicos e incluso se le contrató un asistente”, señala el proyecto del ministro Pérez Dayán.