Secretario de Gobernación niega promover Revocación de Mandato, pese a evidencias

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, negó haber hecho “campaña” en Coahuila y Sonora, para promover la consulta de Revocación de Mandato.

“No, yo no hago ninguna campaña”, respondió el funcionario federal, durante una visita en San Luis Potosí, para participar en una reunión de seguridad con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“No los he visto [videos donde se le observa hablar a favor de la consulta de revocación de mandato en un evento organizado por Morena]. No los he visto, no puedo opinar sobre algo que no he visto. No, el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] no anda en campaña, no pude haber hecho campaña con él”, expresó molesto, el titular de la SEGOB, antes de abordar un vehículo.

Adán Augusto López Hernández Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), realiza giras por diversos estados de la República para “cumplir su responsabilidad” y “ayudar a la transformación del país”, pero no promueve la consulta de revocación de mandato, aseguró, este lunes 4 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el mandatario nacional aseguró que si existen denuncias en contra del funcionario federal, estas deben ser resueltas por la autoridad competente. Asimismo, el político tabasqueño aseguró que López Hernández no es precandidato a la Presidencia, porque lo está ayudando a la “transformación” del País.

“Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces que no se confundan, él no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público”, aseguró el Presidente.

“Que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado [...] De todas maneras, si hay denuncias en su contra, pues que la autoridad competente resuelva”, agregó López Obrador.

El mandatario nacional criticó, otra vez, al Instituto Nacional Electoral (INE), asegurando que debieron promover la consulta de Revocación de Mandato “desde un principio”, en lugar de actuar, según él, de manera tramposa.

“Guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado, pura trampa y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía”, lamentó el político tabasqueño.

“Ojalá y se corrija aún cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE, el Juez, no ha actuado con rectitud [...] Hay elementos, pruebas, de que solo se impide que se manifiesten y participen los que están a favor de la transformación”, abundó.

“No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Hacen manifestaciones para que la gente no participe y el INE no dice nada”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Por ejemplo el Gobernador de Coahuila del [Partido Revolucionario Institucional] PRI [Miguel Ángel Riquelme Solís] llamando a que nadie participara, eso es no solamente violación a la norma de la revocación de mandato, violación a la veda, sino violación a la Constitución, además antidemocrático, entonces ojalá y se actúe con rectitud”, afirmó.

“Como ayer [domingo 3 de abril] que salieron a manifestarse quienes no están a favor de la revocación, quienes no están a favor de que de lleve a cabo la revocación, lo que no quieren es que me vaya, los opositores, quieren que me quede, es como kafkiano, porque si no me quieren por qué no votan en contra”, insistió.

“¿La aeronave de la Guardia Nacional fue utilizada para estos fines?”, le preguntó un reportero, minutos después. “No, no, no, no debe de ser utilizada para esos fines”, respondió el político tabasqueño. “Es que si se utilizó”, le insistió el periodista.

“Yo ayer usé el helicóptero de la Defensa (SEDENA), bueno el viernes, porque tenemos que supervisar y son muchos kilómetros y nos ayuda mucho el helicóptero, viernes, sábado y domingo, pero ya de regreso, pues me vine en Aeroméxico”, se justificó el mandatario nacional.

“Usted en vuelo comercial, pero los que promueven la revocación ¿en este tipo de aeronaves?”, le dijo el reportero. “Es que ellos están atendiendo temas de seguridad y la información que yo tengo es que fueron a eso, a temas de seguridad”, respondió el Presidente.

“Estaba Mario Delgado [Carrillo]”, le inquirió el periodista. “No están promoviendo la revocación y si fuese como tú lo planteas, ahora sí que, regresando a la norma, lo tiene que resolver una autoridad”, agregó el político tabasqueño.

“Ya están las quejas”, le insistió el reportero. “Eso, eso está bien que no haya impunidad bueno y esa alarma qué vamos a poner la canción”, respondió López Obrador, para luego pedir a su equipo que pusiera una canción del cantautor cubano Amaury Pérez. Allí finalizó la conferencia.