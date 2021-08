“ El regreso a clases es inminente , como lo han comprobado miles de millones , no solo son un espacio formativo. Hay muchos factores que inciden en la formación. Ahí se escuchan sus emociones, sueños, se forman disciplinas, hábitos de higiene”, expresó la titular de la SEP federal .

“El regreso a clases es algo inminente, se debe hacer un retorno ordenado y cauto. Las escuelas de México son un segundo hogar”, expresó la funcionaria federal, quien, además, anunció diez acciones que implementará la SEP del Gobierno de México.



10 ACCIONES PREVENTIVAS

1. Integración de padres y madres de familia al Comité Participativo de tu Escuela.

2. Establecer el filtro de salud en casa, así como participar en los filtros de la escuela y salón de clases.

3. Desinfección de las manos con gel antibacterial o agua y jabón.

4. Uso de cubrebocas.

5. Mantener la sana distancia.

6. Dar mayor uso a los espacios abiertos en las escuelas.

7. No se tendrá ceremonias y reuniones generales.

8. Avisar inmediatamente de sospecha o confirmación de casos por Covid-19 a las autoridades de la escuela.

9. Maestros podrán inscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en línea de la SEP “Retorno Seguro”.

10. Los alumnos deben llevar firmada la Carta de Compromiso de Corresponsabilidad.

“Se les pide a los padres de familia que hagan el favor de enviar a sus hijos con cubrebocas, con gel y por otro lado que lleven la carta compromiso, que es la carta aceptación en donde autorizan que el pequeñito puede estar en la parte dentro de la asistencia de la escuela”, informó la funcionaria federal.

Gómez Álvarez destacó que cada padres de familia, maestros y autoridades de los tres niveles de gobierno, han puesto “su granito de arena” para este regreso a clases presenciales.

“Por el bien de nuestras niñez y juventudes, el regreso debe darse el próximo 30 de agosto”, argumentó.

“Ténganos esa confianza porque siempre hemos demostrado el magisterio que sacamos las cosas adelante. Pequeñitos, los estamos esperando con los brazos abiertos; jóvenes, estamos para servirles y sociedad en general, aquí estamos. México está de pie”, declaró la titular de la SEP federal.

Vamos a actuar de manera responsable: AMLO

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su decisión de que a finales de agosto se dé el regreso presencial a las aulas, pero aclaró que se cuidará la salud de los menores y el personal educativo para evitar contagios.

“Vamos a actuar de manera muy responsable, y va a haber protección, vamos a actuar rápido en el caso de contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela”, aseguró el mandatario nacional, quien agradeció al secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, su apoyo para que los docentes del país regresen a las aulas.

“Agradecemos mucho al maestro Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE, porque ellos han respaldado esta decisión de que regresemos a clases presenciales, porque es mucho el daño que se origina. Vamos a cuidar con protocolos sanitarios a las niñas, a los niños, pero es muy importante ya regresar a clases, para todos”, enfatizó el político tabasqueño, quien insistió que México y Bangladesh son los dos países que más tiempo han tenido las escuelas cerradas.

“Es fundamental el regreso a clases presenciales, no hay nada que sustituya la escuela, no hay nada; la escuela es el segundo hogar, ahí no solo se aprende, ahí se convive con otros niños, ahí se sienten felices los niños con sus amigos”, comentó el titular del Poder Ejecutivo federal.

El ciclo escolar 2021-2022 para el nivel básico iniciará el 30 de agosto del 2021 y está previsto que termine el 28 de julio de 2022. Conforme a lo publicado en el calendario de la SEP federal, el periodo de inscripciones y reinscripciones se llevará a cabo del 16 de agosto al 10 de septiembre.