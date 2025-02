La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno no establecía ninguna complicidad con nadie y dijo que no conocía a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Ismael Zambada García, “El Mayo”, ex líder de Cártel de Sinaloa, luego de que se difundió una fotografía de ella con el asesor legal del capo sinaloense.

Durante su conferencia de prensa matutina justificó que durante sus giras se tomaba miles de fotos con muchas personas que se le acercaba y no sabía de quiénes se trataba.

“Primero no conozco a la persona, pero sí es importante aclarar porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugar es, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el País, pues se saca uno fotografías con muchísima gente”, indicó.

“Tan solo en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues han de haber sido, no sé, 2 mil fotografías, 3 mil fotografías, 4 mil, de muchísima gente que se acerque a tomarse una fotografía y cuando uno está en territorio, pues no sabe uno exactamente con quien se toma una fotografía”, dijo.

Sheinbaum Pardo enfatizó que cualquiera con responsabilidades delictivas debería ser investigado, ya que la imagen de ella con Penilla Rodríguez había sido utilizada por la oposición para acusar supuestos nexos criminales de su Gobierno.

“Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México, que nosotros no establecemos relaciones de complicidad y ni de contubernio con nadie, con nadie, y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la Fiscalía [General de la República], que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea”, agregó.

“Porque nosotros tenemos que defender un proyecto de Nación honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, entonces eso es muy importante, primero que nada. Segundo, pues no sabemos también quién es esta persona, y ahora resulta que esta persona fue premiado por el PAN, por una Diputada, entiendo del PAN”, comentó.

“Entonces, pero lo más importante, aquí no se establecen relaciones de complicidad con nadie. Como decía Juárez: ‘nada ni nadie por encima de la ley’, y eso es lo que nos da fuerza, lo que nos da autoridad, entonces eso, por encima de todo. Y si hay investigaciones contra esta persona u otra persona, cualquiera, que procedan siempre las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República”, insistió.

Un día antes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, difundió un oficio elaborado por el entonces titular de la Dirección de Atención a Diputados y Enlace Ciudadano, Edgar García Villaseñor, a nombre de María Teresa Castell, ex Diputada federal, quien supuestamente habría solicitado el uso de un salón donde en 2023, el abogado de “El Mayo” fue reconocido como Embajador por la Paz.

“Hago públicos los documentos donde en la Legislatura pasada, a petición de la entonces Diputada del PAN, María Teresa Castell, se otorgó un reconocimiento a Juan Pablo Penilla Rodríguez”, escribió Gutiérrez Luna, en su cuenta de la red social X.

El sábado 22 de febrero, el vocero del PAN, Jorge Triana Tena, recordó que hace casi dos años se homenajeó la carrera del litigante, quien entonces se dedicó a hablar bien del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El día del galardón, Penilla Rodríguez aseguró que existía la necesidad de una reforma “de gran calado” en el Poder Judicial de la Federación, por lo que ofreció su apoyo durante las conversaciones que se darían eventualmente para abordar el tema desde la Cámara de Diputados.

La noche del 23 de febrero, la ex Diputada panista hizo pública una carta en la que afirmó que si bien gestionó el lugar, lo hizo como con numerosas solicitudes de ciudadanos y organizaciones civiles.

“No estuve presente en dicho evento, ni tuve conocimiento previo sobre la identidad de los participantes”, sostuvo.

Zambada García exigió el 20 de febrero al Gobierno de México, que reclamara al de Estados Unidos su repatriación, porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufriría un “colapso”.

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada García en México, confirmó que la petición fue presentada el 20 de febrero en el Consulado General de México en Nueva York, mediante un escrito al que el diario Reforma tuvo acceso.

En la misiva que envió al Gobierno de México, “El Mayo” señaló, que entre otros, Penilla Rodríguez era uno de sus asesores jurídicos en territorio mexicano.

El 22 de febrero de 2024, Triana difundió un documento del Gobierno de Tamaulipas, en el que se nombró al abogado del capo sinaloense como asesor honorífico de dicha entidad, ello aunque también representó a Miguel Ángel Treviño, “El Z-40”, líder de Los Zetas.

Tras darse a conocer las fotos y los documentos, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se deslindaron de Penilla Rodríguez.

“Tras una revisión exhaustiva en nuestras bases de datos y, contrario a lo dicho por la oposición, NO EXISTE NINGÚN REGISTRO de que Juan Pablo Penilla Rodríguez haya formado parte de la asesoría legal de la campaña de nuestro Partido-Movimiento en dicho proceso electoral”, aseguró el CEN de Morena, en un comunicado difundido por su presidenta, Luisa María Alcalde Luján.