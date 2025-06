Sheinbaum exige pruebas a EU sobre supuesto lavado de dinero en instituciones financieras mexicanas

Luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) emitió órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si el Gobierno de EU no daba pruebas, su administración no reconocería los supuestos delitos.

“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer (miércoles), pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, si se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, enfatizó la Mandataria.

“Entonces, que el Departamento del Tesoro envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, Sheinbaum reiteró que se debía demostrar con pruebas, mas no con dichos, los señalamientos de lavado de dinero contra CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple, Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple y Vector Casa de Bolsa SA de CV; y aseguró que no habría impunidad en este caso.

“Entonces, esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero no con dichos, sino con compruebas contundentes”, manifestó.

La Presidenta relató que, semanas atrás, la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió información confidencial por parte del Gobierno de EU respecto al señalamiento del supuesto lavado de dinero a tres instituciones financieras.

“Hace algunas semanas, recibió la UIF, por un lado, y, por otro lado, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público información confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de FinCEN, que es la institución espejo digamos en Estados Unidos de la UIF, de estas tres de estas tres instituciones financieras”, comentó.

“La información que provenía en este comunicado que hacía el Departamento del Tesoro, bueno, en el momento en que saben la UIF y la Secretaría de Hacienda me lo comunican. En este comunicado, pues venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”.

Mencionó que las transferencias señaladas por el Departamento del Tesoro de EU no eran pruebas del lavado de dinero, ya que estas se hicieron con empresas chinas legalmente constituidas.

“La mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias de empresas chinas, con empresas mexicanas. Las empresas chinas que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer son empresas legalmente constituidas. México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, en el 2024 tuvo 139 mil millones de dólares”, expresó.

“Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas”.

Apuntó que hay un comercio de 139 mil millones de dólares que es muy pequeño comparado con el comercio que tiene Estados Unidos con China, que es de trillones de dólares.

La Mandataria enfatizó que México no es “piñata de nadie”, que al País se le debe respetar y que no se subordinaría a nadie.

“México no se subordina a nadie, somos un país libre soberano e independiente, nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales. No somos piñata de nadie, a México, se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el Presidente [Donald] Trump. Colaboramos, nos coordinamos y además hay mucha colaboración y coordinación, pero en este caso particular pues tiene que haber pruebas. Si no hay pruebas, pues cómo se va a acompañar en un proceso de este tipo”, añadió.

Senadores aprueban Ley contra lavado de dinero

El 25 de junio, con 74 votos en favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, aprobaron el dictamen relacionado con el combate al lavado de dinero, tan solo horas después de que el Departamento del Tesoro estadounidense acusó a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos de incurrir en ese delito.

La bancada del Partido Revolucionario Institucional votó en contra, con 13 sufragios, mientras que los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano emitieron 19 abstenciones.

La iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, tendría como propósito garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional. No obstante, Morena introdujo de última hora una reserva para eliminar del dictamen toda referencia al terrorismo.