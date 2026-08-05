Sheinbaum reúne a gobernadores por reforestación; Maru Campos se suma a estrategia

La Presidenta Claudia Sheinbaum reunió de manera remota a gobernadoras y gobernadores de las 32 entidades del País para anunciar la Jornada Nacional de Reforestación, la cual encabezará el próximo domingo 9 de agosto desde Puebla.

Tanto gobernadores morenistas como de la oposición atendieron el llamado en vivo durante la conferencia matutina para respaldar la estrategia ambiental impulsada por el Gobierno federal.

Tras la presentación de la jornada, la Presidenta ofreció la palabra a quienes quisieran pronunciarse sobre las acciones y agradeció su atención.

“Vamos a dar la palabra a algunos de ustedes si les parece y si alguien más quiere comentar, por supuesto, está abierto el micrófono para todos”, dijo la Mandataria antes de llamar al Gobernador morenista de Sonora, Alfonso Durazo, para iniciar con las participaciones.



Maru Campos se suma a estrategia pero guarda silencio en enlace

Mandatarias y mandatarios del partido guinda, como Delfina Gómez, del Estado de México; Indira Vizcaíno de Colima; Salomón Jara de Oaxaca y Margarita González Morelos, pidieron la palabra para respaldar la medida.

En tanto, algunos gobernantes de la oposición también decidieron pronunciarse. Entre ellos destacaron el priista Esteban Villegas de Durango; Pablo Lemus, Mandatario por Movimiento Ciudadano en Jalisco; así como las panistas Libia Dennise García, de Guanajuato; y Teresa Jiménez, de Aguascalientes, quien se encuentra en medio de las investigaciones que mantiene la FGR en torno al caso de la empresa Next Energy y un contrato de un proyecto solar que no se concretó.

A pesar de que la titular del Ejecutivo preguntó en repetidas ocasiones quién más deseaba intervenir, una de las figuras de la oposición optó por el silencio: la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, conocida como “Maru”, siguió atenta el desarrollo de la transmisión pero no solicitó el uso de la voz durante el enlace.