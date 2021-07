Si Guajardo es honesto, no tiene de qué preocuparse: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que si Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y principal negociador mexicano del T-MEC, es honesto, no tiene nada de qué preocuparse.

“Pues que nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas, no es mi fuerte la venganza, si hay algún asunto judicial, pues tiene que ver con la Fiscalía y es cosa de aclararlo. El que nada debe, nada teme. Por eso no debe de preocuparte si no tienes nada ilegal. Si él es una gente honesta, ¿qué le puede preocupar?”, dijo el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo federal no reveló si hay más funcionarios de la pasada administración que se encuentren siendo investigados por su gobierno.

“No tengo el dato exacto, además no es un asunto que se decida en Presidencia”, dijo.

“Nosotros hemos dado la instrucción de que no haya corrupción ni impunidad, de que cuando se conoce de algún presunto delito, se tiene que denunciar, que no debe de ocultarse nada, es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea”, reiteró el mandatario nacional.