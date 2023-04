El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que si la Fiscalía General de la República (FGR) halla que Ignacio Ovalle Fernández, ex director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, tiene responsabilidad en el desfalco de dicha empresa paraestatal, deberá asumirla.

“¿Sabía usted de los antecedentes de Ignacio Ovalle en la [Compañía Nacional de Subsistencias Populares] Conasupo, de Raúl Salinas de Gortari?”, le preguntó un reportero al político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

“Sí, sí, sí, sí, sí, pero yo tengo una opinión de él buena, el fue mi jefe, cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en 1977, hace más de 40 años y lo considero una gente con principios, una gente honesta, no lo considero una persona corrupta, yo siento que él, y esa es mi opinión, lo traicionaron”, defendió el titular del Poder Ejecutivo Federal a Ovalle Fernández.

“Gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder, del antiguo régimen y él les dio entrada, pero si él también resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla”, agregó López Obrador, quien además dijo no saber con exactitud, cuál cargo ocupa el ex director general de Segalmex, quien en la actualidad se desempeña como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

“¿Nos puede recordar dónde está Ignacio Ovalle?”, cuestionó un periodista.

“Está creo que en Gobernación”, respondió AMLO, quien reiteró que no defendía a nadie y que luchaba porque no hubiera impunidad.

“¿O sea, él no ha perdido el empleo y tampoco ha perdido el buen nombre?”, insistió el periodista.

“No sé si la Fiscalía lo está culpando, la instrucción que yo di y siempre he dado, es que no hay impunidad para nadie, ni siquiera para mis familiares [...] Por eso los puedo enfrentar a ustedes, y a los de arriba, a los machuchones, porque tengo autoridad moral”, indicó el Presidente.

“Si yo fuese corrupto, si yo fuese un encubridor, pues entonces ya me hubiesen destruido, porque imagínese soportar toda la andanada, día y noche, y hablando coloquialmente también, porque así se entiende mejor, nos hacen lo que el viento a [Benito] Juárez [García]”, agregó.