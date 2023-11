El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó proponer a Omar Fayad Meneses, ex gobernador de Hidalgo y ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el nuevo titular de la Embajada de México en el Reino de Noruega.

“¿El que se porta bien se gana su Embajada?”, le preguntó un reportero al político tabasqueño, durante la conferencia de prensa matutina. “Claro, el que tiene un acto de dignidad, merecer ser reconocido, no es de buenos o malos”, respondió.

“¿No es muy ‘PRIANista’ dar embajadas y consulados?”, le insistió el periodista “¿Por qué no?, ¿cuál es el problema? Hasta ahora ninguno del Servicio Exterior ha traicionado o ha hablado mal de México. Nunca han estado en contra de México y del Gobierno de México, sino que hay quienes han hecho una labor excepcional”, indicó el mandatario nacional.

“¿Por qué lo propuse? Tengo con Omar un compromiso”, aseveró el titular del Poder Ejecutivo Federal, tras la explosión de un oleoducto de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida el 18 de enero del 2019, que dejó 137 personas muertas.

“Por qué lo propuse, tengo con Omar un compromiso, miren, si me dicen después de la pandemia, cuál es el momento más difícil que he enfrentado, Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando lo del huachicol, una tragedia terrible que me dolió muchísimo”, dijo.

“Estaba yo en una gira en Aguascalientes y llegué en la noche a Tlahuelilpan y me dolió muchísimo porque ese incendio que le costó la vida a muchísima gente y llegué y ya estaba ahí Omar y no se despegó”, recordó.

“¿Compra voluntades con embajadas y consulados?”, le inquirió el reportero. “No voy a caer en provocaciones”, enfatizó López Obrador. “No es el primero que le da una embajada”, volvió a cuestionar el periodista.

“Pues sí, por eso, por la cuestión humana, independientemente de cualquier cosa, nunca, nunca voy a dejar de agradecer. Cada quien tiene su manera de sentir, quién sirve, quién no sirve, respeto eso, pero para mi, esos momentos de humanismo son fundamentales”, agregó el político tabasqueño.