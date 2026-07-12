$!Tigre Kenzo murió por un disparo en la cabeza y broncoaspiración, confirma la UNAM

En un comunicado, la Semarnat recordó que Kenzo era un ejemplar de aproximadamente 2 años de edad, macho, con un peso de 116.2 kg y una longitud de 236 cm (de la punta de la nariz a la punta de la cola).

Dicha herida “penetró por la región del párpado superior derecho y continuó su trayecto atravesando el paladar blando”, puntualizó.

Kenzo, el tigre de bengala que escapó de su hábitat en el Estado de México, murió por broncoaspiración de sangre a consecuencia de hemorragias derivadas de un impacto de bala en la parte frontal de la cabeza, reveló el informe del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Asimismo, describe otras heridas que presentaba el ejemplar, algunas compatibles con proyectiles de arma de fuego; entre ellas, una correspondiente al marcaje del ejemplar (microchip) y, además, una herida longitudinal lacerante (cortada) de 11 cm de longitud en la cola”, añadió.

Señaló que la UNAM entregará un diagnóstico final que incluye un examen histopatológico, el cual aportará mayor detalle a nivel microscópico sobre las lesiones identificadas en el animal.



Comisión Ambiental recibe quejas por el caso

Por su parte, la Comisión para la Cooperación Ambiental recibió una petición relativa al operativo de captura de un animal que escapó de su confinamiento en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

De acuerdo con la petición, el operativo de captura, en el que falleció el tigre de Bengala, y las circunstancias que rodearon el incidente supuestamente demuestran:

- La falta de protocolos adecuados para el manejo de fauna bajo custodia

- La insuficiencia de medidas preventivas, en particular por cuanto concierne al PIMVS en cuestión.

“El Peticionario asevera que México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales en lo que respecta a la supervisión e inspección de un predio e instalación que maneja vida silvestre (PIMVS) ubicado en Tepetlaoxtoc, Estado de México, así como a la observancia de protocolos técnicos y de manejo de riesgos durante el operativo de captura de un tigre de Bengala, luego de que el ejemplar escapara de dichas instalaciones de manejo de vida silvestre”, indicó CCA en sus redes sociales.