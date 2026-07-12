$!Tigre Kenzo murió por un disparo en la cabeza y broncoaspiración, confirma la UNAM

Kenzo, el tigre de bengala que escapó de su hábitat en el Estado de México, murió por broncoaspiración de sangre a consecuencia de hemorragias derivadas de un impacto de bala en la parte frontal de la cabeza, reveló el informe del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Dicha herida “penetró por la región del párpado superior derecho y continuó su trayecto atravesando el paladar blando”, puntualizó.
En un comunicado, la Semarnat recordó que Kenzo era un ejemplar de aproximadamente 2 años de edad, macho, con un peso de 116.2 kg y una longitud de 236 cm (de la punta de la nariz a la punta de la cola).
“Asimismo, describe otras heridas que presentaba el ejemplar, algunas compatibles con proyectiles de arma de fuego; entre ellas, una correspondiente al marcaje del ejemplar (microchip) y, además, una herida longitudinal lacerante (cortada) de 11 cm de longitud en la cola”, añadió.
Señaló que la UNAM entregará un diagnóstico final que incluye un examen histopatológico, el cual aportará mayor detalle a nivel microscópico sobre las lesiones identificadas en el animal.
Comisión Ambiental recibe quejas por el caso
Por su parte, la Comisión para la Cooperación Ambiental recibió una petición relativa al operativo de captura de un animal que escapó de su confinamiento en Tepetlaoxtoc, Estado de México.
De acuerdo con la petición, el operativo de captura, en el que falleció el tigre de Bengala, y las circunstancias que rodearon el incidente supuestamente demuestran:
- La falta de protocolos adecuados para el manejo de fauna bajo custodia
- La insuficiencia de medidas preventivas, en particular por cuanto concierne al PIMVS en cuestión.
“El Peticionario asevera que México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales en lo que respecta a la supervisión e inspección de un predio e instalación que maneja vida silvestre (PIMVS) ubicado en Tepetlaoxtoc, Estado de México, así como a la observancia de protocolos técnicos y de manejo de riesgos durante el operativo de captura de un tigre de Bengala, luego de que el ejemplar escapara de dichas instalaciones de manejo de vida silvestre”, indicó CCA en sus redes sociales.
La muerte de Kenzo, según la Profepa
La Profepa recordó que el tigre de Bengala fue localizado en una barranca la mañana del 2 de julio por las brigadas que participaban en la búsqueda desde el 28 de junio.
Posteriormente, médicos veterinarios “con amplia experiencia en contención de mamíferos” intentaron sedarlo; sin embargo, el tigre intentó atacar al médico que le disparó el dardo sedante y, ante la reacción, las autoridades de seguridad contuvieron la agresión con un arma de fuego.
“El agente que acompañó al equipo de contención salvó la vida del veterinario”, destacó la Profepa.
La Procuraduría precisó que Kenzo fue retirado de la barranca con vida y recibió atención médica inmediata.
Además, habría sido trasladado para continuar en este proceso y murió en el trayecto.