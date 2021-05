MÉXICO._ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga desde el pasado 29 de abril a Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.

La institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó -vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que varias instituciones financieras (bancos, casas de bolsa, etcétera) entreguen todos los estados de cuenta, movimientos e información relevante que tengan del juez federal.

Pero, la Unidad de Inteligencia Financiera -cuyo titular es Santiago Nieto Castillo-, acompañó la solicitud con una orden terminante: “no deberán alertar al cliente”.

Así lo informó este sábado 1 de mayo, la periodista mexicano-cubana Peniley Ramírez, en su columna de opinión ‘Linotipia’, publicada en el diario Reforma.

La pieza periodística, titulada ‘El juez incómodo y la UIF’, afirma que la indagatoria no está encaminada a analizar la actuación de Gómez Fierro como impartidor de justicia, sino a verificar el estado de sus finanzas, todo con un documento, “hasta ahora inédito”, que está clasificado como “reservado y confidencial”.

El documento -que según la periodista obtuvo para su columna de una fuente en el sistema bancario- indica que el origen de esta investigación es que han llegado a conocimiento de Hacienda algunos reportes de operaciones desde el sistema financiero respecto a seis personas.

Entre ellas la madre y la hermana de Gómez Fierro, además de dos mujeres -de quienes la periodista no pudo verificar cuál relación tienen con el caso-, y otro jurista, Ricardo Gallardo Vara, titular del Tercer Tribunal Unitario sobre Economía, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Siempre según la columna de opinión de la periodista mexicano-cubana, la indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera pretende averiguar si hay mérito para que a estas seis personas se les incluya en la Lista de Personas Bloqueadas de dicha institución.

La periodista señaló, además, que Nieto Castillo le aseveró que, “periódicamente”, en la SHCP revisan a los jueces y magistrados.

“Tenemos un modelo de riesgo y nos brincó que Gómez Fierro vendiera seis propiedades entre 2018 y 2019. La investigación no es definitiva; estamos corroborándolo”, indicó el titular de la UIF.

“Dos analistas financieros consultados para esta columna me dijeron que el hecho de que la Unidad haya enviado la solicitud de indagatoria a muchas entidades financieras y no a una específica puede indicar que está ‘pescando’, esto es, buscando información relevante, sin tener aún algún caso sólido contra el jurista”, abundó la periodista.

“Gómez Fierro ha aparecido recurrentemente en la prensa en las últimas semanas, en unos casos como héroe para quienes consideran preocupantes algunos proyectos obradoristas, y para otros como un ejemplo de un juez servil a élites mexicanas, a quienes les preocupa la forma como López Obrador está gobernando México”, agregó Ramírez en su columna de opinión.

“No pude localizar al juez Gallardo. Gómez Fierro me dijo, en un mensaje escrito, que no daría una entrevista ni comentario alguno sobre las indagatorias financieras a él y su familia, porque ‘para cuidar la correcta conducción y resolución de los expedientes a mi cargo he decidido no hacer ningún tipo de pronunciamiento’”, finalizó la periodista.

JUEZ GÓMEZ FIERRO CONCEDE DOS SUSPENSIONES DEFINITIVA CONTRA EL PANAUT

El pasado 28 de abril, Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, otorgó dos suspensiones definitivas contra el PANAUT, medidas cautelares que tiene el efecto para que no se obligue a los usuarios a entregar sus datos personales y biométricos para registrar su línea telefónica o se le cancele su registro.