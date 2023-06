La creación del Frente Amplio por México para elegir su candidato a la Presidencia de la República para 2024, anunciaron Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés Mendoza y Jesus Zambrano Grijalva, dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, que integran la alianza “Va Por México”, junto a al menos 250 organizaciones de la sociedad civil.

Al anuncio acudieron personajes como el ex mandatario Vicente Fox Quesada o el empresario Claudio X. González Guajardo, así como los coordinadores parlamentarios de los tres partidos, en ambas cámaras del Congreso de la Unión, además de al menos 15 aspirantes a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México.

Entre ellos, Beatriz Paredes Rangel, Ildefonso Guajardo Villarreal, Claudia Ruiz Massieu Salinas, José Ángel Gurría Treviño, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, María Lilly del Carmen Téllez García, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, Santiago Creel Miranda, Gustavo de Hoyos Walther y Silvano Aureoles Conejo.

A través de un video, se explicó que la consulta será para elegir al Responsable Nacional de la Construcción del Frente Amplio por México.

La primera etapa comenzará el 4 de julio de 2023, con el registro de quienes quieran participar. Estos deberán estar respaldados por al menos 150 mil militantes simpatizantes o integrantes de la sociedad civil, a través de una plataforma electrónica.

Quienes obtengan el número mínimo de firmas requerido, pasarán a la segunda etapa del proceso, en donde participarán en un foro para discutir y analizar su visión sobre México. Además, se realizarán estudios de opinión pública, que servirán para elegir a tres precandidatos.

Los tres perfiles con mejores resultados en los estudios de opinión pasarán a la tercera etapa. Esta iniciará con cinco foros regionales. Además, se realizarán nuevos estudios de opinión pública, únicamente considerando a las tres personas que resultaron finalistas. Los resultados se darán a conocer el 3 de septiembre de 2023.

En dicha fecha se llevará a cabo una consulta directa. Los resultados finales, tanto del estudio, como de la consulta ciudadana, tendrán el mismo valor, del 50 por ciento, y al finalizar ambos métodos de medición, se revelará el nombre del ganador.

Cortés Mendoza destacó que, a diferencia de Morena, la oposición sí respetaría la ley, ya que la Constitución permitía crear entes políticos, que eventualmente pudieran convertirse en frente electoral, por lo que podían sumarse más participantes, “este es el primer paso para poder cambiar México”.

Según indicó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, a partir de noviembre de 2023, podría hablarse de frentes electorales. “En clara diferencia de Morena, la figura del frente político sí existe en la ley, mientras que la figura del coordinador de la destrucción de cuarta no tiene fundamento alguno”, acusó.

Asimismo, el dirigente nacional del PAN detalló que en el frente político habría contraste de ideas y discusión con la sociedad civil, por lo que no se “encerrarían” en Palacio Nacional. “[Andrés Manuel] López Obrador sólo consultará a su almohada”, dijo.

Cortés Mendoza explicó que la decisión era histórica para su partido, pero “las circunstancias del país apremian, por eso decidimos construir un amplio frente por la defensa de México, un proyecto que frene la destrucción”.

“Después de casi 84 años de vida de Acción Nacional, por primera vez en nuestra historia nuestro Consejo Nacional decidió que la candidatura a presidente o presidenta de la República será decidida por todas y todos los mexicanos, ya no solo por la militancia”, declaró el presidente del CEN del PAN.

Asimismo, el dirigente nacional panista afirmó que cualquiera que desee participar podrá inscribirse para contender en la consulta. Igualmente, sostuvo que “será organizado por expertos electorales mayoritariamente de la sociedad civil y supervisado por un observatorio 100 por ciento ciudadano”.

Por su parte, el presidente del CEN del PRD afirmó que con la consulta se buscaba “lograr la mayor participación posible en la decisión”. Para ello, se apoyarán de la recolección de firmas y la realización de foros.

“Lo que estamos dando a conocer hoy es una decisión de los aquí reunidos [...] Hemos llegado hoy a un acuerdo tres partidos de la coalición junto con la sociedad civil”, agregó Zambrano Grijalva.

Asimismo, el dirigente nacional perredista, sostuvo que todos los políticos que acudieron al anuncio de la creación del Frente Amplio por México, habían públicamente expresado “querer asumir esta responsabilidad”.

Por último, el presidente del CEN del PRD sostuvo que el proceso se llevaría a cabo “con respeto absoluto a la legalidad y los lineamientos marcados por la autoridad electoral [...] Sin dispendio de recursos públicos ni privados como lo hacen las llamadas corcholatas de manera descarada”.

Mientras que el presidente del CEN del PRI aseguró que la coalición tenía la oportunidad de cambiar el rumbo del país, aunque “no será fácil y habrá obstáculos”, pero él tenía la certeza de que el Frente Amplio por México ganaría en 2024.

“Lo digo con toda claridad, vamos a llegar a el camino y no será fácil, con obstáculos y resistencias política, la fuerza del estado, pero no nos asustan. Este gobierno no nos va a ganar, los vamos a detener”, insistió el ex gobernador de Campeche, también conocido como “Alito”.