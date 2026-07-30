Zhenli Ye Gon recibe 15 años de prisión por lavar 33 millones de dólares

Un juez federal condenó a 15 años y un día de prisión al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, al encontrarlo penalmente responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República este 30 de julio.

La resolución constituye la primera sentencia condenatoria que la institución obtiene contra el empresario desde su reclusión, ocurrida en febrero de 2019.

El Juez Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregorio, impuso además una multa de 140 mil 400 pesos; negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional; suspendió los derechos políticos y civiles del sentenciado y ordenó su amonestación.

El fallo se sustentó en las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada de Control Regional.

El caso partió de una denuncia presentada en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera, según la cual Ye Gon, alias “El Chino”, en su calidad de representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., realizó a través de una casa de cambio diversas transferencias de divisas en efectivo por alrededor de 33 millones 61 mil 234.43 dólares hacia paraísos fiscales.

Según la FGR, esas operaciones tuvieron el propósito de ocultar el origen ilícito de recursos provenientes de la venta de químicos. Los fondos también fueron canalizados a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación.

El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron por reclusión el mandato judicial girado en su contra y, días después, un juez dictó auto de formal prisión por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del toca penal correspondiente. Contra esa determinación, el empresario promovió un juicio de amparo que le fue negado y cuya negativa quedó confirmada en revisión.

Ye Gon permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde purgará la pena. La FGR precisó que el sentenciado enfrenta además otras causas penales.

El empresario fue durante años señalado como el principal proveedor de precursores químicos para organizaciones del narcotráfico en México. Su nombre alcanzó notoriedad internacional en marzo de 2007, cuando autoridades federales aseguraron más de 205 millones de dólares en efectivo, 201 mil euros y 17 millones de pesos en su residencia de la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

En el mismo operativo, presentado por el Gobierno de México como “Operación Dragón”, los agentes localizaron un fusil AK-47 y pistolas automáticas de uso exclusivo del Ejército.

Ye Gon fue arrestado en julio de 2007 en Rockville, Maryland, por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

En 2009 la justicia estadounidense lo exoneró de las imputaciones por distribución de metanfetaminas, aunque el empresario permaneció en aquel país mediante diversos recursos legales con los que frenó durante más de nueve años la solicitud de extradición mexicana, que lo requería por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud.

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó su último recurso y el Departamento de Estado autorizó la entrega, concretada en octubre de 2016.

En 2007, el empresario acusó al entonces Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, de obligarlo a resguardar el dinero bajo la amenaza de matarlo, con la frase “cooperas o cuello”, popularizada como “coopelas o cuello” por el acento del acusador. El ex funcionario negó los señalamientos y los calificó de “ridículas”.