Zhenli Ye Gon se quedará sin dinero; juez le niega amparo

Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó un amparo presentado por el empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon -acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas, así como por posesión ilegal de armas-, con el que pretendía evitar que la Fiscalía General de la República emprendiera la acción de extinción de dominio contra sus cuentas bancarias.

La defensa del empresario de origen chino presentó la impugnación, luego de que se le notificara que la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio de la FGR, integraba un expediente de su caso.

Según el asunto contenido en el expediente 917/2024, la FGR le indicó a Ye Gon que contaba con un plazo determinado para comprobar la legítima procedencia del dinero contenido en sus cuentas bancarias.

“Asimismo, la responsable (agente del Ministerio Público Federal) le hizo saber al quejoso que contaba con el plazo de días hábiles para justificar la legitima procedencia del numerario contenido en las cuentas bancarias afectas a ese procedimiento, por lo que se la apercibió que en caso de no comparecer, se tendría precluído su derecho para hacerlo en esa etapa de preparación”, indicó Brieba de Castro.

El juez determinó desechar la demanda de garantías de Ye Gon, porque dijo que ésta no era la vía para hacer valer su reclamo, que “no es de imposible reparación porque no afecta los derechos sustantivos del quejoso, por tanto, no es impugnable en amparo indirecto”.

Asimismo, Brieba de Castro indicó que dicho acto no incidía en su esfera jurídica, al no afectar su vida, la libertad, sus posesiones, propiedades o, en general, los derechos del empresario de origen chino.

“Ya que en dicha fase procedimental no se irroga al quejoso perjuicio alguno, pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial determine si resulta procedente o no la acción de extinción de dominio; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad”, expresó el juez federal en su fallo.

Ante esta situación, Ye Gon interpuso un recurso de queja, el cual fue admitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, mismo que en los próximos días debería resolver si estaba fundada o no la decisión del juzgador.

La extinción de dominio se refiere al mecanismo por el que el Estado toma los bienes de una persona que se encuentra acusada de algún ilícito.

El 12 de agosto de 2020, por mayoría de votos -cuatro contra uno-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo a Ye Gon, quien debería continuar sujeto a proceso por el delito de posesión ilegal de armas de fuego.

Ello aunque el empresario de origen chino buscaba recuperar su libertad argumentando que los delitos ya habían prescrito. Ye Gon también enfrentaba procesos por delitos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 11 de agosto de 2019, durante la cuarta subasta que efectuó el Gobierno federal, la casa del empresario de origen chino -ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec-, fue vendida por 102 millones de pesos. Cantidad inferior a lo que se tenía previsto recaudar, de 120 millones de pesos.

El caso

En marzo de 2007, durante un operativo en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, la PGR le aseguró a Zhenli Ye Gon más de 207 millones de dólares en efectivo, lo que constituyó la mayor incautación de dinero a un grupo delictivo a nivel internacional.

Ye Gon fue arrestado en julio de 2007 en Estados Unidos, por elementos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos avaló la extradición a México de Ye Gon, quien estaba acusado de lavado de dinero, además de comercializar ilícitamente con acetato de pseudoefedrina para la fabricación de metanfetaminas.

La Corte de Estados Unidos le negó al empresario farmacéutico un último recurso de apelación, lo que concluyó con un largo litigio que duró más de 9 años ante cortes estadounidenses.

En 2007, el empresario de origen chino acusó al entonces miembro del gabinete del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el ex Senador Javier Lozano Alarcón, de extorsionarlo, diciéndole la frase “cooperas o cuello”, que se hizo popular como “coopelas o cuello”, debido a su acento oriental.