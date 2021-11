LOS MOCHIS._ El activista Joel Ulises Pinzón Vázquez señaló al Alcalde de Ahome como autor intelectual de las amenazas directas de muerte que denunció.

“Señalo directamente a Gerardo Vargas Landeros como autor intelectual de todo esto, porque para mí no hay duda que vienen de él... Ya vimos lo que hicieron durante el sexenio de Malova, no se tientan el corazón”, exclamó.

El joven pescador y prestador de servicios turísticos en Topolobampo, que es miembro emblemático de la lucha contra la planta de amoniaco, indicó que la noche del 30 de octubre llegaron tres camionetas con hombres armados, y uno de ellos se bajó para amedrentarlo.

“Estábamos organizando una manifestación para la toma de protesta (de Vargas Landeros), porque sabíamos que ahí iba a haber gente de la planta, pero dos días antes, Gerardo le pidió de favor a un amigo mío que no lo hiciéramos; él me insistió mucho y le dije a la gente que no se iba a hacer. Pero el sábado, 30 de octubre, la gente me dijo que los Pueblos Originarios sí se iban a manifestar, y yo les dije que no iba a participar”, narró.

“Ese mismo día, a las diez y media de la noche, ya me visitó gente armada, me pidieron que no se hiciera la manifestación y me dijeron que los había mandado el jefe. También me dijeron que me hiciera a un lado, porque ya venía la consulta y no querían escándalo, que no querían tener que levantar a alguien de Topolobampo para que los demás agarraran el rollo”, agregó.

Aunque se tardó casi dos semanas para interponer la denuncia, decidió hacerlo ‘para que quedara el antecedente y tuvieran por dónde indagar’ en caso de que le pasara algo.

“A los días, un hermano de una persona muy conocida de Los Mochis, que tuvo que ver con ese proyecto, comentó durante un paseo que hacía por Topolobampo que: a ese morro ya lo van a quebrar; refiriéndose a mi persona. Ahí fue cuando decidí interponer la denuncia”, expuso.

El 12 de noviembre, Ulises acudió a la Vicefiscalía Zona Norte e interpuso la denuncia ante la Unidad de Tramitación Común, y se inició la carpeta de investigación 4817/2021.

Dijo tener confianza en las autoridades, pero aún así, y aunque le asignaron protección, decidió irse de Sinaloa para resguardarse.

“Nosotros, por defender lo justo, nos encontramos en un estado muy serio de vulnerabilidad”, consideró.

Asimismo, dijo que algunos de sus compañeros de lucha, principalmente líderes indígenas, también han sido intimidados, pero no se han animado a denunciar. Aunque reiteró que todos siguen firmes y no claudicarán.

“Esto no es un movimiento de Ulises Pinzón, es un movimiento de todos los que defienden la Bahía de Ohuira. Es la oposición a un proyecto que va a dañar su sustento”, expresó.