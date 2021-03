Canacintra Guasave avala apertura de playas en Semana Santa

GUASAVE._ Canacintra Guasave se mostró a favor de la apertura de playas durante Semana Santa, porque para los sectores económicos el último año ha sido muy complicado y durante estos días se genera una derrama de entre 12 millones y 15 millones de pesos, expresó José Luis Orozco Luque.

El presidente del organismo camaral aclaró que el tema de la salud es muy importante, pero por ello es que se diseñó un reglamento para disminuir los riesgos de contagios de Covid-19, por lo que ahora toca a la sociedad ser responsable y respetar las reglas en caso de asistir a los centros recreativos.

“Hay que recordar que la Semana Santa pasada se cerró, cerraron todos los entes económicos y bien que mal la Semana Santa deja en Guasave una derrama de alrededor de 12 a 15 millones de pesos”, dijo.

“Venimos de un año muy complejo, una situación por demás difícil en el tema económico, y es donde tenemos que llegar a esa valoración”.

Orozco Luque subrayó que cuando un negocio, una empresa o hasta un changarro significa la fuente económica y el sustento de una familia, se convierte en esencial.

“Entonces sí se pueden hacer las cosas llegando a la toma de medidas y a la implementación de estrategias donde se puedan controlar los flujos masivos de las personas, por eso se decidió cancelar los eventos masivos, cancelar la venta de alcohol en la playa”, expresó.

La gran ventaja que se tienen en las principales playas del municipio, como Las Glorias y Bellavista, es que tienen una sola entrada y salida, por lo que las autoridades pueden tener un mayor control en los accesos, indicó.

“El llamado es a la sociedad a ser bien responsables y el que va a ir tratar de hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Se nos viene una tercera oleada, no seamos parte, hay que preponderar la vida y la salud, pero es importante que los entes económicos ya no se vean tan mermados, porque vienen de un año donde de a tiro estaban en la lona”, sostuvo.

El dirigente empresarial subrayó que ir o no ir a una playa o centro recreativo es una decisión de cada persona o familia y quien no se sienta cómodo o crea que se expone tiene la libertad de no acudir y quedarse en casa.