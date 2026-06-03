Canirac Los Mochis pide frenar desinformación y retomar mesas de diálogo sobre planta industrial en Topolobampo

LOS MOCHIS._ Ante la reciente movilización de grandes equipos industriales y la ola de activismo presentes en redes sociales respecto a la planta de fertilizantes de GPO en Topolobampo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Los Mochis, Roberto Jr. Miranda Lagarda, hizo un llamado enfático a retomar las mesas de diálogo para socializar el proyecto.

advirtió que actualmente existe un desconocimiento sobre el avance de la obra, por lo que es necesario explicar a la población el contexto de la situación.

“Hay una brecha generalizada donde hay una serie de desinformación en general o desconocimiento, entonces necesitamos ponernos en contexto de la situación actual, de cómo va a ir avanzando el proyecto, a dónde se dirige el proyecto y cómo va a ser en funcionamiento”, declaró Miranda Lagarda.

Cuestionado sobre la consulta indígena, el dirigente señaló que a pesar de que hay grupos que afirman que no se realizó para intentar invalidar el proceso, el propio Presidente de la República confirmó que dicho ejercicio ya se llevó a cabo.

Reconoció que es natural que existan diferentes posturas y un fuerte activismo digital impulsado por organizaciones, comparando la situación con el movimiento reciente en Quintana Roo.

Al respecto, Miranda Lagarda exhortó a la ciudadanía a buscar datos oficiales.

“Aquí es importante informarnos por los canales que debe de ser, porque sabemos que actualmente el exceso de información con la que contamos no siempre es fidedigna; a veces el pertenecer a un grupo o a un impulso no quiere decir que sea lo más correcto”, mencionó.

Reafirmó que la postura de las cámaras empresariales de Los Mochis sigue siendo a favor de la instalación de la planta, siempre y cuando se trate de un desarrollo sustentable que cumpla legal y constitucionalmente con los lineamientos ambientales, económicos y sociales.

Destacó que el proyecto ya se encuentra en marcha en su etapa de construcción, periodo en el que genera la mayor cantidad de empleos directos, calculados en alrededor de mil 800 trabajadores continuos según cifras de la Secretaría de Economía.

Además, indicó que ya hay talleres y empresas locales integrándose a la cadena de proveeduría para trabajos de soldadura y ensamble, aunque reconoció que la ingeniería especializada proviene del extranjero.

Cuestionado sobre el reciente actuar de la Comisión Federal de Electricidad, que anunció cortes de luz en el puerto de Topolobampo argumentando que trabajarían en “mantenimiento” cuando en realidad el apagón fue para maniobrar la infraestructura de la planta, el presidente de Canirac criticó la falta de transparencia de la paraestatal.

Aseguró que estas acciones gubernamentales abonan a la desconfianza ciudadana.

“Da incentivos de sospechosismo, aunque sean mentiras piadosas como pudieran verse. La realidad es que no pasaba nada que dijeran que era porque iba a pasar algún equipo. Yo creo que lo manejaron así para no tener la inconformidad de la gente”, sentenció.

Los ejercicios de socialización, añadió, deben ser permanentes para dar tranquilidad a los habitantes.

“El que se acerquen para realmente hacer una mesa de diálogo, y no nada más con la gente, sino también a la misma empresa es algo que tiene que ser muy recurrente. Sabemos que impacta mucho cuando vemos algunos equipos que no tenemos ni la menor idea de qué son y empiezan todas las redes sociales a explotar”, indicó Miranda Lagarda.