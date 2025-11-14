$!Celebran la herencia Yoreme en Los Mochis con el Tercer Encuentro de Platillos Tradicionales

LOS MOCHIS, Ahome._ El aroma del wakabaki, el pozole y la gallina pinta inundó este viernes el Jardín Etnobiológico al celebrarse el Tercer Encuentro de Platillos Tradicionales, un evento dedicado a la preservación de la herencia gastronómica y biocultural Yoreme Mayo. El encuentro, que inició con una ceremonia ritual, congregó a más de 15 cocineras y cocineros tradicionales provenientes de comunidades emblemáticas como Bacorehuis, San Miguel Zapotitlán, 5 de Mayo y La Florida.

Los asistentes pudieron degustar recetas ancestrales mientras observaban las danzas de Venado y Pascola, ofrecidas por fiesteros de Bacorehuis, en un esfuerzo por difundir la tradición de los pueblos originarios del norte de Sinaloa. Al evento acudió el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien destacó la necesidad de entender el fondo de las tradiciones para fortalecer la identidad. “Lo que hay que hacer aquí es aprender y ser muy perceptivos de las costumbres y su significado. Cuando conocemos nuestro origen es cuando nace el arraigo, el gusto por pertenecer a un lugar y estas son nuestras raíces, esto es lo que es Los Mochis, esto es Ahome”, indicó.







Por su parte, Maricruz Compeán, primera vocal del patronato Sociedad Jardín Botánico de Los Mochis, resaltó que este tercer encuentro surge del esfuerzo por divulgar los conocimientos bioculturales. “El objetivo es acercar a la población a las costumbres y tradiciones Yoreme Mayo, a través de sus aromas, sabores y texturas. Hoy más de 15 cocineras y cocineros tradicionales nos acompañan para compartir con nosotros su gran herencia gastronómica”, precisó.