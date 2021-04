GUASAVE._ Aunque compite en la elección por la Alcaldía de Guasave con el respaldo de tres partidos, Jesús Antonio López Rodríguez aseguró que es un candidato ciudadano que no trae compromisos con nadie y a ninguna persona le ha prometido trabajo.

En conferencia de prensa, el candidato común del PRI, PAN y PRD expuso que se ha entrevistado con los presidentes de los tres partidos y con diversas organizaciones como la CTM, la CNC y Encima, y ha dejado claro que no hay ningún compromiso con nadie.

“No he hecho absolutamente ningún compromiso, el compromiso es trabajemos juntos por Guasave, hagamos una gran campaña y ya que tengamos la gallina podamos repartir los huevos, pero se va a hacer en función del trabajo, de la capacidad y del perfil de cada quien”, expuso.

El ex Diputado federal manifestó que el Ayuntamiento de Guasave requiere orden e inteligencia financiera para salir adelante y va a dársela.

“Vengo yo, con el favor de toda la gente, a ganar una elección para trascender, para que a Guasave le vaya bien y la única forma que le vaya bien es que yo no esté pensando en colores, no esté pensando en compromisos y reto a alguien de los equipos de los partidos que me desmienta si le he prometido alguna posición”, expuso.

“Han estado conmigo, me han pedido posiciones y mi respuesta es ‘señores, los invito participar, los invito a trabajar, gánensela y vamos trabajando de acuerdo al perfil y a la capacidad de cada quien, para que a Guasave le demos lo que Guasave merece y necesita”.

Entre sus propuestas, López Rodríguez dijo que impulsará la inversión privada para que en conjunto con la inversión pública se pueda detonar el crecimiento y desarrollo de Guasave.

“Podemos ofrecerle a los inversionistas que vengan a Guasave y arriesguen su dinero y lo vamos a hacer con lo que es una responsabilidad del Municipio, que es tener los servicios públicos de calidad”, dijo, “si tenemos drenaje, agua potable, espacios deportivos, seguridad, seguramente la gente va a invertir en Guasave”, indicó.

El candidato a Alcalde subrayó que Guasave enfrenta un gran déficit financiero, pero no se pueden cruzar de brazos y estirar la mano al gobernador en turno, sino crear las condiciones para el desarrollo.

Agregó que el municipio cuenta con el río Sinaloa, la bahía Navachiste, extensas playas como Bellavista y Las Glorias, además de ocho campos pesqueros; sin embargo, nunca se ha intentado desarrollar el turismo.

“Hay países que viven totalmente del turismo y nosotros lo tenemos abandonado, pero también tenemos que trabajar mucho con la educación y el deporte”, dijo.

López Rodríguez expuso que en sus tres años como Diputado federal hizo buenas relaciones con personajes que están en el Congreso de la Unión y las aprovechará para la gestión de recursos que ataquen los rezagos del municipio y detonar proyectos.