Esta nueva ‘empresa’ dedicada a la extorsión que el crimen organizado ha instalado en el norte del estado ópera incluso a la vista de las autoridades de la Guardia Nacional que ante la falta de denuncias formales se ha mostrado inoperante, precisó el entrevistado.

“Lo he manejado directamente con el titular de la Guardia Nacional aquí en carreteras, el Capitán Fermín López y ellos dicen: ‘es que necesito denuncias’... pues sí canijo, pero hay flagrancia y estas gentes, la verdad no se vale y ahí le sacan la vuelta al actuar y no actúan y ellos, pues en algún momento dado dicen ‘necesito denuncias’, pero pues a como está la situación, qué es lo que hacemos, mejor optamos por no presentarnos en esa zona”, narró.

El problema no solo está afectando de manera aislada a los transportistas, sino que como parte de un daño colateral ha perjudicado a los agricultores de esta zona, pues muchos de los conductores de vehículos que trasladan la producción del campo han comenzado evitar cargar productos en lugares donde existe presencia de los cobradores de cuotas ilegales.

“Están en algunas partes cobrando el 5 por ciento del valor del flete y lo más triste de esto es que si por cualquier cosa tú o algún comisionista o alguien te mandó a cargar ahí, llegan, te cobran la comisión y si no la pagas te amenazan con quemarte la unidad, entonces por eso mismo muchos de los transportistas ya no quieren ir ahí a ese destino y a los agricultores les está dando en la torre”, lamentó.

El denunciante dijo temer a la represalias, pues las personas involucradas en este delito son gente peligrosa y eso ha impedido que se realicen las denuncias ante las instancias correspondientes.

“Los nombres de nosotros no deben de salir, porque podemos tener represalias. Ellos incluso dicen ‘estamos preparados’, digo, comentarios de con mi amigo... es ‘estamos preparados para lo que venga y nos tienen que pagar”. Incluso la idea de ellos es meterse con gasolineras, meterse con todo mundo, algo la verdad muy delicado”, advirtió.

El ‘cobro de piso’ se ha detectado, según información proporcionada a este medio, de El Burrión hasta Los Mochis y El Carrizo, así se delimita la zona de influencia, donde desde hace algunos meses operan estás células del crimen organizado.

“Nosotros... lo hemos estado moviendo el tapete pero acá abajo o sea sin estar involucrados nosotros, porque amenazan la verdad y pues ya ves ese tipo de gente cómo son”.

“Incluso hay algunos transportistas que vienen de Veracruz, que la misma ‘maña’ dice: “¡hey!, como son amigos de él, yo no quiero nada”, le dan la comisión a él y él va y se lo entrega a un susodicho ahí. Sí, está complicado”, dijo.