Costo para construir el colector norte de Guasave se eleva a más de $200 millones

GUASAVE._ El Gobierno Municipal de Guasave no ha quitado el dedo del renglón en la búsqueda de cristalizar el proyecto del colector pluvial de la zona norte, pero debido a que las gestiones no han avanzado de manera ágil esta obra ya no costará 181 millones de pesos, sino más de 200 millones.

Mauricio López Parra, director general de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guasave, comentó que este proyecto está en la Unidad de Inversiones de Hacienda federal de nueva cuenta, en busca de que sea validado.

“A través de Conagua se volvió a meter, por ahí tenemos un número de folio de ingreso, estamos esperando una respuesta, tenemos mucha fe que sí podamos cumplir, ese es el paso que se da para obtener un registro para cartera de Hacienda, ya una vez con el registro lo que sigue es la búsqueda del recurso a través de los diputados en los programas de ejercicio de la Federación”, explicó.

El funcionario municipal manifestó que si logran el registro pudieran pensar en que este proyecto entre a la pelea por recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, pero eso dependería mucho de la gestión de los diputados federales y del Gobernador.

“Es arribita de 200 millones de pesos, (ha subido) porque vas actualizando el presupuesto, de hecho, Hacienda lo primero que nos pide es que se actualice el costo, tiene que ir con los costos actualizados”, manifestó.

López Parra subrayó que lo que les interesa ahorita, más que pensar en el recurso, es en obtener el registro porque eso le abrirá la puerta no sólo para 2022, sino los años subsecuentes, porque es una obra grande que puede concretarse de manera multianual.

Destacó que son 8 colonias y alrededor de 5 mil 400 habitantes que serían los del beneficio directo con esta obra.

“Ahorita cada año están en riesgo de inundaciones, por eso con el apoyo de Conagua solicitamos bombas charqueras que año con año nos prestan y de esa manera se está sacando el agua”, dijo.

Expuso durante mucho tiempo se hicieron obras sin que se tuviera el drenaje sanitario o pluvial y después andaban abriendo las calles para introducir esos servicios, por eso la falta de un colector en esa zona ha impedido avanzar en la pavimentación de calles.

“Eso ha detenido el crecimiento de la pavimentación, aun siendo una zona muy importante porque está al paso de la ciudad, pero al no contar con drenaje pluvial frena en invertir en pavimentación, porque es un riesgo andar pavimentando si no tienes un sistema de colectores de agua pluvial”, sostuvo.

El director de Obras Públicas confió en que antes de que cierre este año se pueda lograr la validación del proyecto y el registro de Hacienda, para que se esté en condiciones de que se le puedan asignar recursos.