LOS MOCHIS._ Rubén Rocha Moya acusó que desde el Ayuntamiento de Ahome se promueve el voto cruzado contra el candidato de la alianza Morena-PAS a la Alcaldía.

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa refrendó su respaldo a Gerardo Vargas Landeros, y llamó traidores a quienes en un momento se identificaron con el movimiento morenista y ahora, desde el Gobierno Municipal, pretenden ‘fracturarlo’.

“Hay compañeros nuestros en el Ayuntamiento que han recibido indicaciones de que no voten por uno de los candidatos, y lo han dicho: no voten por Gerardo. Pues los que son de nuestro movimiento y llaman a no votar por uno de nuestros candidatos, están traicionando al movimiento... No vamos a permitir que nos fracturen al movimiento. No podemos comulgar con el voto cruzado, porque este es un movimiento que tiene convicciones”, expresó.

Rocha Moya dijo que no le extraña que intenten fracturar al partido con ese tipo de acciones, ‘porque en las campañas todo ocurre’.

Indicó que queda en manos de Américo Villarreal, delegado electoral de Morena en Sinaloa, lo que procederá al interior del partido respecto a quienes promueven el voto cruzado contra Vargas Landeros.

“En nuestro movimiento ni se miente ni se traiciona; y si alguien llama, de nuestro movimiento, a votar por unos y no por todos, eso es traición”, sentenció.