$!Entregar la constancia de mayoría no le quitará lo viciado al proceso: Marcos Osuna

En el tramo del plantón se acondicionaron dos toldos, vallas metálicas y sillas para atender. Al mediodía de este viernes, hay unas 50 personas divididas en dos grupos. En el grupo de Osuna reparten tortas de cochinita y agua de limón a los presentes.

“Este no es un tema de partido, es un tema de dignidad, es un tema de que es un derecho que tienes de votar y ser votado, de que la ciudadanía escoja a quien quiere que los gobierne; el que te lo impongan, pues en qué nos convertimos cuando alguien te impone algo, pues es una dictadura”, expresó Osuna.

-¿Cual es el plan que tienen para hoy?

Estamos aquí en forma pacífica, ordenada, está limpio, con orden, nosotros somos gente que respeta la ley. Lo único que queremos es que impere la ley.

“Hoy pudieran terminar ellos su conteo, y dar una constancia, pero nada va a quitar lo viciado del proceso, que hay los elementos suficientes para hacer las impugnaciones en los tribunales correspondientes”.

-¿Hay posibilidad de que vayan a impedir la entrega de la constancia?

No, no, nosotros no somos gente de violencia, seríamos iguales que ellos entonces, ellos representan lo que nosotros no somos.

-¿Entonces su resistencia seguirá en los tribunales?

Sí, con los instrumentos jurídicos que nosotros tenemos, que la ley nos asiste.

“No, imagínate, ponerme igual que ellos”.