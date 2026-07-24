Familias del ejido Benito Juárez viven en penumbras por segundo día consecutivo

LOS MOCHIS._ La paciencia de las familias en el ejido Benito Juárez llegó a su límite, ya que por segunda jornada consecutiva sufrieron el corte intempestivo del suministro de energía eléctrica desde la noche del viernes.

Lo que anteriormente representaba un desperfecto esporádico ocurrido cada 10 días, aproximadamente, se ha transformado en una constante durante las últimas semanas.

De acuerdo con el testimonio de los propios afectados, la noche del jueves padecieron un primer apagón; aunque la luz regresó horas más tarde, el gusto les duró apenas medio día antes de que el sector cayera nuevamente en la penumbra.

Los residentes recalcaron que la calidad del servicio de la Comisión Federal de Electricidad deja bastante que desear, pues lejos de solucionar los fallos de fondo, las cuadrillas solo aplican parches temporales que duran unas cuantas horas antes de que la línea vuelva a colapsar.

Hasta el momento, los números de atención de la CFE siguen acumulando folio tras folio de reporte sin que se realice una reparación integral a la red de distribución del ejido, dijeron.

Los vecinos advierten que, de continuar esta indiferencia institucional, no descartan tomar medidas de presión más severas para ser escuchados.