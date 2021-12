$!Intentan extorsionar a allegados de Alexis, basquetbolista de Guasave desaparecido

“El 24 en la noche yo tenía varias llamadas y mensajes de su hermano Óscar Cervantes y me comentó que Alexis no había llegado, entonces optamos, por la relación que tenemos en los torneos mercenarios que hay en Michoacán, por contactar a la persona que lo llevó a jugar, que es un empresario que se dedica al aguacate y es bien reconocido, nos comentó que él personalmente lo llevó a la central el 21 a mediodía, salió el camión de Los Reyes a Guadalajara y otra persona del club de Querétaro le había comprado el ticket del camión para que viajara de Guadalajara a Culiacán”, comentó.

GUASAVE._ Las horas pasan y para la familia y amigos de Alexis Cervantes , el basquetbolista guasavense desaparecido cuando transitaba de Michoacán a Jalisco, el desespero crece al no tener información sobre su paradero.

“Ha habido muchas llamadas de gente que no tiene sentimientos pidiendo dinero a cambio de información o que lo tienen y eso sí nos molesta”, dijo, “han sido a mí porque me tomé la molestia de poner mi teléfono para tener directa la información. Sí nos ha llamado gente que nos manda fotos de gente que está golpeada y hospitalizada, gente fallecida, hasta ahorita, gracias a Dios, no ha sido él”, expresó.

El también propietario del club Liebres de Guasave, donde juega Alexis Cervantes, manifestó que ya se interpuso la denuncia por la desaparición de su amigo, pero lo que sabe es que en esa zona hay muchos reportes de gente desaparecida, debido a conflictos entre grupos delictivos.

“Les mandamos un mensaje de que Alexis es una persona sana, un basquetbolista con currículum universitario, seleccionado nacional universitario al que todo mundo conoce en este medio”, destacó.

“Sí estamos preocupados porque ya son seis días y el tiempo es oro en estas situaciones y a estas personas les decimos que respetamos sus negocios, es importante que sepan identificar qué gente se dedica a llevar un espectáculo”.

Lamentó que esto que está pasando con Alexis le puede pasar a cualquier deportista, cuando lo único que hacen es trabajar y tratar de salir adelante en esta profesión.

“Esto no debe de pasar, una persona que se dedica a la promoción del deporte y lo juega, deben de cuidarla”, aseveró.

El dirigente del baloncesto indicó que algunos amigos que tienen en la zona de Michoacán y Jalisco les están ayudando en esa zona buscando a Alexis en los pueblos de esa región, tratando de localizarlo.