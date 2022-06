Investigaran medicamento caducado; pudo no haber dolo, dice Rocha Moya

GUASAVE. _ En el caso de los medicamentos que fueron encontrados guardados en bodegas de la Secretaría de Salud de Sinaloa ya caducados se está haciendo una investigación para saber qué pasó, pero pudo no haber dolo, informó Rubén Rocha Moya.

El Gobernador de Sinaloa comentó que lo que hicieron con esos medicamentos fue tirarlos para no cometer errores y levantar un acta de todo lo encontrado.

“Ya le dije al Secretario de Salud que me dé un reporte y ya debo traerlo en mi Whatsapp, tenemos un avance en abasto, el gobierno ha avanzado, en abasto estamos bien”, dijo.

¿Tienen certeza de cuánto tiempo estuvieron guardados esos medicamentos?, ¿cuándo llegaron?

-Toda esa información se las puede dar la Secretaría de Salud.

El miércoles, Cuitláhuac González Galindo, titular de la Secretaría de Salud de Sinaloa, informó que localizaron 30 millones de pesos de medicamentos caducados, además de medicinas a punto de caducar que enviarán a otros estados porque en Sinaloa no se necesitan.

Al respecto, el mandatario estatal expuso que tienen que ver si recibieron de más en algunas claves y les sobró, pero esa información se conocerá con las indagatorias que se hagan.

“Tenemos que llegar a (la verdad), no decir ‘lo escondieron y lo tuvieron ahí, no lo sacaron’, no, no necesariamente es eso, es que a veces le estaban surtiendo mucho de un medicamento que no sale, que no se necesita todo y ese se va acumulando y caduca, puede no haber habido dolo, es un medicamento del que estuvieron aplicando con eficiencia, pero que sobró y llegó el momento en que caducó”, conjeturó.

Cabe aclarar que durante muchos meses en hospitales públicos de Sinaloa los usuarios se quejaron por el desabasto de medicamentos, problema que, según Rocha Moya, en Sinaloa ya está superado.