“Será necesario generar con bolsas presupuestales, ¿qué tanto dinero?, simplemente con dinero del Estado, ¿hay?, claro que sí. Para la imagen del señor jefe del Estado sinaloense se gastan mil 200 millones de pesos, ya no se van a gastar, yo no voy a gastar cinco centavos para cultivar mi imagen”.

“¿Cuánto va a ser?, va a ser más de lo que ahora no hay, ahora no hay nada, ordenar el presupuesto va a servirnos para constituir un sistema financiero que nos permita créditos con tres características: baratos, suficientes y oportunos”, expuso.

Sin mencionarlo por su nombre, Rocha Moya manifestó que esos mil 200 millones que gastó Quirino Ordaz Coppel para promover su imagen se van a reorientar para apoyar a las actividades agropecuarias.

“Estoy seguro que con esas bolsas vamos a poder iniciar un sistema de apoyo tanto financiero como de comercialización para fijar los precios piso que permitan darle tranquilidad a los productores, eso es posible, no es algo que no pueda hacerse, hay capacidad para ello, ¿de dónde?, del combate a la corrupción, no vamos a robar, no vamos a mentir y no vamos a traicionar a la gente”, prometió.

El candidato de Morena y PAS a la Gubernatura insistió en la necesidad de fortalecer la vocación de Sinaloa, que es producir alimentos, pero también se generará riquezas a los inversionistas.