SINALOA DE LEYVA._ No son 13 puntos los que tiene de ventaja en las encuestas sobre Mario Zamora Gastélum, como lo reveló el periódico El Financiero, sino más de 20, aseguró Rubén Rocha Moya.

Entrevistado en esta cabecera municipal donde encabezó un foro agrícola, el candidato a la Gubernatura de Sinaloa por Morena y Partido Sinaloense expuso que no se distrae en la información que se publican de diferentes encuestas, porque tienen sus propias mediciones.

“Yo tengo encuestas donde vamos más arriba, que lo reconozca El Financiero que nos quiso empatar hace un mes, eso es muy importante, por lo demás, las encuestas no me distraen, nosotros sabemos medir y sabemos cómo andamos y nadie nos tiene abajo, estamos muy bien, nosotros no publicamos encuestas porque es para planear nuestro trabajo, pero estamos arriba más de 20 puntos”, manifestó.

El aspirante a Gobernador expuso que en el mes que queda de campañas mantendrán su estrategia de visitar cada rincón de Sinaloa, para tener acercamientos y escuchar los planteamientos de los sinaloenses.

“Esto que estoy haciendo voy a hacer, seguir estando en contacto con la gente en todo el estado, ayer estuve en Culiacán, ahora estoy aquí y voy a Guasave, regreso a Culiacán, luego voy a Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura, entonces vamos a andar teniendo contacto con la gente”, expresó.

Rocha Moya manifestó que a pesar de la ventaja de más de 20 puntos que reflejan sus mediciones, está exhortando a su equipo a no caer en triunfalismos.

“Lo estamos viendo con humildad, pero estamos arriba, qué mejor que estar arriba, y que la gente lo sepa también, pero no podemos bajar la guardia, andamos todo mundo en la actividad, andamos bien”, sostuvo.

Sobre la renuncia presentada el lunes por Evelio Plata Inzunza en la Secretaría de Pesca estatal, el candidato de Morena y PAS consideró que es una congruencia con la sentencia del Tribunal Estatal Electoral, en el sentido de que estaban metiendo la mano en el proceso electoral y uno de ellos era este funcionario.

“Para mí es un buen mensaje, una buena actitud del Gobernador que dice: ‘en efecto, reconocemos lo que dice el Teesin y obramos en consecuencia’, vamos a esperar que todo se mejore”, dijo.

Sobre los señalamientos que en el mismo sentido vertió sobre el Secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, Rocha Moya comentó que esa es una situación que deban resolver las autoridades correspondientes.