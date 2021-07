LOS MOCHIS._ Los dos líderes agrícolas del Valle del Carrizo que fueron vinculados a proceso por haber bloqueado hace un año la carretera Internacional México 15, accedieron a una suspensión condicional del proceso y darán mantenimiento a la carretera federal durante seis meses.

Baltazar Hernández Encinas y Leonel Machado Coronel, imputados por obstrucción de las vías de comunicación, se presentaron este jueves en la subsede de la Fiscalía General de la República en Los Mochis para escuchar la resolución del Juez.

“Nos fue muy bien, porque nos dieron hasta trabajo (risas)... Nos dieron chamba. Así lo voy a tomar, lo voy a tomar a toda madre, porque el juez se portó muy bien, la verdad”, comentó Hernández Encinas.

Señaló que aunque la representante legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pedía tres horas de trabajo cada ocho días, el Juez ‘fue benévolo’ y ordenó sólo tres horas de trabajo cada mes, a partir de agosto.

“Yo estoy acostumbrado a trabajar en el campo, eso no es nada. Además, no me da vergüenza, sino al contrario, porque luchamos por los agricultores y se consiguió lo que se buscaba; entonces, valió la pena el castigo”, expresó el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo.

Además del trabajo social, los dos acusados deberán estar disponibles en su domicilio, y se comprometieron a no reincidir.

Cabe recordar, que los hechos por los que se les acusa se registraron el 27 de mayo de 2020, cuando los agricultores bloquearon la rúa federal a la altura del sitio conocido como La Posta, en protesta por un adeudo de 16 millones de pesos a 200 productores y en exigencia de que los industriales cumplieran con el precio pactado por tonelada de trigo.

En ese sentido, Hernández Encinas dijo tener confianza en que ya no será necesario recurrir a bloqueos y movilizaciones de protesta para resolver los problemas del campo, pues ahora tienen comunicación directa con los funcionarios federales de Segalmex y el Gobernador electo se comprometió a ser un aliado de los agricultores.

“Están obligados a dar respuesta al campo. Aunque ahorita Quirino (Ordaz) tiene muy buena relación con (Andrés Manuel) López Obrador, pues no eran de la misma línea, y ahora van a ser de la misma línea los tres niveles de gobierno, así que no van a tener pretexto de que no puedan interceder por nosotros... Yo creo que sí van a cambiar las cosas, tengo confianza”, manifestó.

Señaló que había un rezago reciente de unos 20 millones de pesos correspondientes al ciclo 19-20, pero a través de esa comunicación directa que ya tienen con Segalmex han logrado que los pagos atrasados empiecen a fluir.