$!Realiza Coepriss revisión luego de motín en clínica de rehabilitación de Guasave

Mientras el personal de la Coepriss realizaba la inspección, la cual la hicieron a puerta cerrada, sin acceso a los reporteros, llegó al lugar un hombre que hasta el momento del amotinamiento estaba internado en el lugar, pero lo sacó su hijo.

“Yo estaba aquí, mi hijo me trajo y él también fue el que me sacó ayer. Yo estaba porque me gusta mucho la Tecate roja, no soy drogadicto y sí es cierto todo lo que se dijo, sí golpean a la gente”, expresa.

Esta persona llegó a la clínica de rehabilitación con todos los aditamentos para preparar ceviche para cuatro amigos de él que permanecen internados.

La revisión realizada por Coepriss se extendió más de tres horas, porque a las 14:00 horas todavía permanecían en el interior de la clínica de rehabilitación.