$!Tesorería de Ahome extiende horarios en recta final del Predial con descuento

LOS MOCHIS._ A pocos días de que concluya febrero, la Tesorería Municipal de Ahome lanzó un llamado a los contribuyentes para aprovechar la recta final del programa de estímulos fiscales del pago de Predial, anunciando una estrategia de atención ampliada para evitar rezagos. Roberto Morales Leyva, tesorero municipal, informó que, con el objetivo de que ningún ciudadano pierda la oportunidad de ponerse al corriente, las cajas de cobro operan bajo un esquema flexible iniciando con sus labores desde las 7:00 horas y cerrando ventanillas hasta que el último usuario en la fila haya sido atendido.

“El programa estará vigente hasta el último día del mes. Estamos brindando atención desde las 7:00 de la mañana y las cajas estarán abiertas hasta que se retire el último contribuyente”, aseguró el funcionario. Conscientes de la economía familiar, la dependencia ha habilitado diversas herramientas financieras, aceptando todas las tarjetas de crédito, ofreciendo la modalidad de pago a 3 y 6 meses sin intereses, lo que permite diferir el gasto sin perder los beneficios de los descuentos por pronto pago. Además, para quienes prefieren evitar traslados o tiempos de espera, se recordó que la plataforma digital del Ayuntamiento (página web oficial) funciona las 24 horas para realizar los pagos de manera segura y rápida.

El tesorero municipal subrayó que, más allá de la recaudación, el fin último es que las familias ahomenses obtengan su carta de no adeudo, un documento vital que otorga seguridad jurídica sobre sus propiedades. Para situaciones atípicas o contribuyentes con rezagos complejos, Morales Leyva indicó que el personal de Tesorería está instruido para brindar orientación personalizada y encontrar el esquema que mejor se adapte a cada ciudadano.