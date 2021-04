GUASAVE._ El pugilista retirado Jorge “Travieso” Arce acompañó este miércoles en Guasave a Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura de la alianza Va por Sinaloa, y al final del evento que fue encabezado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dejó un mensaje para los sinaloenses.

El deportista, que fue siete veces campeón mundial en cinco diferentes categorías, comentó al micrófono que como todo sinaloense está preocupado por lo que está pasando en México, por eso su apoyo a Zamora Gastélum, con quien además lo une una amistad.

“Dios me dio la fortuna de mandarme una gran mujer a mi lado, que es mi esposa Karime Gutiérrez, que es una mujer que ama intensamente a Wendy y a Mario, porque es amiga desde niños de ellos y creció con ellos, y dicen que donde manda capitán no gobierna marinero, me dijo ‘pobre de ti si no apoyas a Mario y a Wendy’ y ahí no puedo hacer nada y aquí estoy, apoyando a mi amigo Mario Zamora, a Wendy, mi comadre”, comentó bromeando.