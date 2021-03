Ya tengo la impugnación contra Vargas Landeros: Juan Ramón Torres

LOS MOCHIS._ El Diputado con licencia Juan Ramón Torres Navarro anunció que ya tiene listo el recurso de impugnación contra la designación de Gerardo Vargas Landeros como candidato de Morena a la Alcaldía de Ahome.

“Quiero decirles que en México ya tengo la impugnación, ¡y vamos por otra!, porque hay que impugnar lo que realmente nos corresponde. Nos corresponde la democracia, no la imposición, y este señor Vargas Landeros no se registró en Morena por Ahome, se registró y se encuestó por Culiacán, y no es justo que nosotros aprobemos lo que hizo Mario delgado y sus compinches”, dijo durante un mitin celebrado la tarde de este miércoles en Los Mochis.

Torres Navarro, quien era uno de los aspirantes a la candidatura, participó en una manifestación de protesta organizada por militantes y simpatizantes del partido, que marcharon del Parque Carranza a la Plazuela 27 de Septiembre.

En su discurso, acusó al líder nacional de Morena, Mario Delgado, y al Diputado Federal Ignacio Mier de ‘robar’ al partido y de querer imponer a quienes vendieron el ingenio azucarero de Los Mochis para que vuelvan a gobernar Ahome.

Torres Navarro recordó las palabras de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña, en el sentido de que ‘el pueblo que no lucha es porque quiere ser mancillado’ y ‘no tiene vergüenza ni dignidad’, instando a mantener el espíritu de lucha y no permitir la imposición de candidatos que no concuerden con la ideología de Morena.

“Esta lucha no es de Juan Ramón, es de ustedes, porque el pueblo tiene que seguir luchando por la democracia. ¡No a la imposición!”, sentenció.