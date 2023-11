Suscríbete www.noroeste.com.mx/premium / contacto@noroeste.com

Cuando nos preguntan por qué Noroeste ha incursionado últimamente en el ámbito gastronómico, no dudamos en responder: queremos aportar a la conversación positiva respecto a Sinaloa. Deseamos que cuando se hable de nuestro estado no solo se asocie con violencia y narco. Aspiramos a que se reconozca de una vez por todas que desde estas tierras se aporta y mucho a diferentes segmentos productivos, económicos, de arte y sociales... y qué mejor que presumir nuestra comida.

Con esa intención, hace unos pocos años nos dimos a la tarea de pensar en un proyecto que conjugara lo periodístico con lo comercial pero en una perspectiva de aportación, de proyección de lo sinaloense, de esa identidad también positiva que sabemos que tenemos.

Y es que como medio de comunicación influyente en esta región, somos muy socorridos por medios y periodistas nacionales e internacionales para abordar temáticas, por ejemplo, del narcotráfico. Y no es que nos cerremos a esa realidad, no, al contrario, seguimos abordándolas y continuamos apoyando a cuanto medio o periodista de fuera lo requiera, siempre y cuando sea en una tónica de entendimiento del fenómeno y de algo de aportación a la construcción de paz. No promover el narco ni sus personajes o su cultura.

Pero sí nos vimos de pronto sumergidos en cómo explicamos a estos periodistas no sinaloenses y a todo el País que en Sinaloa somos mucho más que la violencia o el crimen organizado que escuchan de manera recurrente por muchos lados.

Fue entonces que volteamos hacia la comida. Pero no solo hacia los platillos, sino hacia los hacedores de esa comida, a los creadores de esa gastronomía, que son los chefs que se han convertido en emblemáticos personajes de nuestras ciudades por sus aportaciones al medio culinario, restaurantero y del arte de la cocina.

Así nace A qué sabe Sinaloa, una docuserie, o serie documental para contar las historias y perfiles de los chefs sinaloenses, y a través de ellos hacer un recorrido por la gastronomía sinaloense, tanto la actual como la tradicional.

En 2021 presentamos la primera temporada, con ocho capítulos que dedicamos a ocho chefs: Luis Osuna Vidaurri, Miguel Taniyama, Andrea Lizárraga, Héctor Peniche, María Dolores Valderrama, Julián Portugal, Diego Becerra y Omar Serrano.

Lo hicimos en una cena con causa en Mazatlán, a beneficio del Banco de Alimentos, y luego las premiere se hicieron en el verano de 2022 en los Cinépolis de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán.

Pues este mes, específicamente esta semana, presentamos la segunda temporada de A qué sabe Sinaloa, que seguramente ya ha visto no solo la publicidad sino las entrevistas que hemos hecho con los chefs y toda la información que desde el área editorial estamos publicando acerca del evento.

La cena con causa ahora será a beneficio del Jardín Botánico y será precisamente ahí, en ese espacio tan representativo de Culiacán, donde se realizará el evento con la participación de los chefs incluidos en la nueva temporada: Ignacio Osuna Vidaurri, de Villa Unión Brasa y Masa y Grupo Panamá; Irma Tarín, de El Farallón; Daniel González, de Casa Bon; Jorge Zorrilla, de Cerritos Gastro Bar; Jesús Contreras, de Fugu Sushi; Clark León, de Clark’s Open Table; Daniel Soto, de El Caprichito; y Carolina Zatarain, de Yuzu Mar & Grill.

Durante varios meses de este año, estos chefs nos dedicaron varios días de su tiempo para filmar su gastronomía, pero no solo su quehacer diario sino sus recorridos, sus lugares favoritos para comer, los pueblos donde les gusta ir, y fuimos descubriendo con ellos no solo los entresijos de su cocina, sino sus aficiones, sus relaciones y sus aportaciones a la sociedad sinaloense.

Dicho documental, que ahora está en etapa de postproducción, fue realizado bajo la dirección del mazatleco Isaac Aranguré, que junto con nuestro director general, Adrián López Ortiz, son los principales creadores de esta serie.

Por supuesto, como todos los proyectos que hacemos, no serían posibles sin la participación de nuestros anunciantes patrocinadores, que van desde la Secretaría de Turismo del Gobierno de Sinaloa, Tus Buenas Noticias, Impulsa, Guacamaya, Santara y Panamá, hasta Castillo Chantilly, Del Pacífico Sea Foods, Marina Club de Yates, Sake Nami, El Caprichito, Casa Bon, Viva Orgánica, Sakagura y Microtel.

Y lo mejor de esto es que no solo hacen posible la creación de la serie, sino que estas empresas sinaloenses se involucran por completo en un proyecto que busca aportar de manera positiva para la proyección y promoción de nuestro estado.

Y pues la cena maridaje de este próximo jueves 16 se la podemos presumir desde ya: el primer tiempo será “tiradito de marlin ahumado en frío”, elaborado por la chef Carolina, de Yuzu Mar & Grill. El segundo tiempo constará de “porkbelly en salsa dulce de barbacoa”, del chef Zorrilla, de Cerritos Gastro Bar, y “ensalada fresca de pera manzana”, del chef Daniel Soto, de El Caprichito.

El platillo principal es creado por la chef Clark, de Clark’s Open Table, y el chef Jesús, Fugu Sushi, y consistirá precisamente en una combinación de “asian New York steak, japanese tuna, hongo silvestre y puré de calabaza”.

Y el postre será creación de la chef Irma Tarín, de El Farallón, con “shortcake de elote tierno y cremoso de nata”, y del chef Nacho Osuna, de Villa Unión Brasa y Masa y Grupo Panamá, con “tierra de coricos y leche quemada ahumada”.

Como puede ver, creaciones y manjares sinaloenses creados ex profeso para el evento.

Así que ojalá nos pueda acompañar a esta cena, y sepa que al hacerlo no solo estará apoyando al Jardín Botánico o a Noroeste, sino que será un aporte primordial a promover nuestro estado desde un discurso constructivo, teniendo a nuestros chefs y nuestra gastronomía como personajes principales.