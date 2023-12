contacto@noroeste.com / Suscríbete www.noroeste.com.mx/premium

No es una 'sangronada' nuestra sino una necesidad ética el siempre precisar y repetir una y otra vez que los periodistas de Noroeste no podemos, ni debemos, y no lo hacemos, ni recibir regalos de fuentes ni participar en posadas o fiestas y rifas navideñas que algunos personajes públicos realizan para los reporteros.

Hay un tema decembrino no desagradable pero sí un poco incómodo y hasta denigrante que lo tengamos que tratar cada época navideña, y no tanto por nosotros sino por el gremio en sí, y por las fuentes, por supuesto. Las fuentes de información nos referimos a las instituciones y personas del ámbito público y privado que en un momento dado tienen contacto con nosotros como proveedores de información. Desde gobiernos y gobernantes, políticos y partidos, empresas y empresarios, en fin, líderes de opinión de los diversos sectores de la comunidad. Precisamos esto porque el tema que reiteramos en esta época es el de los regalos a los periodistas y, por supuesto, las posadas “oficiales” que entes gubernamentales o políticos principalmente realizan para los periodistas. No es una “sangronada” nuestra sino una necesidad ética el siempre precisar y repetir una y otra vez que los periodistas de Noroeste no podemos, ni debemos, y no lo hacemos, ni recibir regalos de fuentes ni participar en posadas o fiestas y rifas navideñas que algunos personajes públicos realizan para los reporteros. Ya es el tercer año de este espacio de Detrás de Página creado para los lectores de Noroeste y es el tercer diciembre que nos vemos en la necesidad de volver a tratar este tema. No porque no se entienda o porque no se sepa, sino porque se sigue tratando de aprovechar de una u otra manera. Llega la época de regalos y posadas y nos gusta precisar nuestra política al respecto. De manera textual, estos son los extractos contenidos en nuestro Código de Ética al respecto:

Capítulo 3