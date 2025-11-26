Gastar, ¿en qué?

En los presupuestos públicos se necesita de gastos responsables, que sean capaces de atender las necesidades de la población, redirigir el gasto hacia donde más necesidades se tienen y resolver las crisis que cada uno enfrenta.

Después de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno federal para 2026, de 10.19 billones de pesos, ahora corresponde a los estados y municipios definir los ingresos que esperan recibir el próximo año y de qué manera lo van a gastar.

No todos están en condiciones de expresar en la Ley de Ingresos cuánto quieren obtener el próximo año, ni mucho menos, tienen las condiciones para planear un gasto que se salga de sus posibilidades.

En México cada entidad tiene sus propias necesidades y a partir de ellas deben definir sus prioridades. Y habrá quienes deben pensar seriamente en cómo ajustar sus gastos para cumplir con las obligaciones que tienen.

En el caso de Sinaloa, una de las principales demandas de los diferentes sectores es que el Estado dé prioridad al gasto en materia de seguridad pública. Tras una crisis que se ha extendido durante más de un año, es momento de que se piense en la manera en cómo se administran las tareas de seguridad y cómo se puede cambiar, aplicando los recursos necesarios.

Desde luego, no son cambios de la noche a la mañana, pero al menos debe expresarse la voluntad de hacer los ajustes para que las tareas preventivas sean efectivas y la consecución de justicia sea plena.

Todo dependerá de lo que plantee el Gobierno estatal y de qué manera lo resuelve el Congreso de Sinaloa.

Y junto a la entidad, están los municipios, también, cada uno con sus propias necesidades y sus limitaciones. Está claro que hay quienes cuentan con la capacidad administrativa y financiera para hacer frente no solo a las necesidades inmediatas, sino también, en proyectos que apunten hacia el futuro.

Pero hay otros que se han quedado atrás y ni siquiera tienen la capacidad presupuestal necesaria para hacer frente a lo más urgente.

En uno y otro caso, se necesita de gastos responsables, que sean capaces de atender las necesidades de la población, redirigir el gasto hacia donde más necesidades se tienen y resolver las crisis que cada uno enfrenta. Habrá qué ver qué y cómo resuelven.